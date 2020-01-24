一手沽150伙 一個月最旺周末

會德豐（0020）旗下將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI昨日展開第三輪銷售，涉及101個單位。市場消息指，OCEAN MARINI暫售出49伙，佔周末一手市場整體成交量的三成；項目至今累沽324伙，合共套現逾28億元。與此同時，同系的日出康城7A期MONTARA及日出康城7B期GRAND MONTARA重推8伙，當中包括3伙1房單位、4個2房單位及1個3房單位，並將於4月30日（本周四）上午11時發售。

OCEAN MARINI昨沽49伙

至於由裕泰興家族羅守輝等持有的葵芳興芳路208號葵芳匯，屬翻新項目，不受一手銷售條例規限，全盤提供89個住宅單位，昨推出首批20伙，市場消息指，即日沽出約12伙。其他新盤方面，新地（0016）屯門御半山II期周末沽出15伙、內房恒大（3333）旗下屯門掃管笏新盤恆大‧珺瓏灣第2期沽出13伙、永泰（0369）發展的掃管笏OMA OMA則售出4伙。

葵芳匯首批20伙沽出六成

另一邊廂，大埔白石角有多個新盤已屆現樓，其中新地雲滙於周末售出12伙、毗鄰的嘉華（0173）嘉熙亦沽出2伙。鷹君（0041）白石角朗濤則以樓花形式售出2伙；信置（0083）逸瓏灣8以1057.4萬元售出2座2樓F室，實用面積688方呎，呎價15,369元。

WEST PARK兩房呎價24721元新高

另外，興勝創建（0896）深水埗現樓項目WEST PARK，周末沽出2伙。據項目成交紀錄冊顯示，WEST PARK 25樓A室，實用339方呎，屬2房間隔，以約838萬元成交，實呎24,721元，呎價為項目新高。豪宅市場方面，高銀集團負責銷售的何文田傲玟，最新以招標形式沽出2座5樓A室，實用1403方呎，屬3套房連工人套間隔，以3930.9萬元成交，實呎2.8萬元。傲玟至今累售12伙，套現逾5億元。