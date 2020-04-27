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倘撤「限聚令」 下月一手料重上1500宗

【明報專訊】新冠肺炎疫情肆虐，加上港府推出「限聚令」，發展商只集中火力銷售餘貨。溫偉明表示，嘉華旗下啟德嘉峯匯、及已屆現樓的大埔白石角嘉熙，今年迄今合共售約120伙、套現逾11億元，成績不俗。他估計，若「限聚令」於下月7日屆滿後不再延期，多個大型新盤勢將出擊，令樓市下月中後有機會出現小陽春，一手成交可重上1500宗水平，但仍與旺市時逾2000宗不能同日而語。

今年主力推餘貨涉近千伙

對近日市場未有大型焦點新盤登場，溫偉明估計，若「限聚令」於下月7日後不再延期，早前已部署開售的將軍澳日出康城、天水圍大型新盤勢將出擊（指長實SEA TO SKY、新地Wetland Seasons Park第2期），如屆時中、港兩地可以重新全面通關，將令市場氣氛升溫，估計下月一手成交宗數可高見1500宗。

資料顯示，今年暫時一手成交最暢旺月份為1月，該月錄得約1185宗一手成交，如5月一手成交宗數達1500宗，意味可暫創今年按月新高。

嘉林邊道旗艦豪宅下季推

至於嘉華旗下獨資住宅項目的銷售部署，溫表示，集團今年主力銷售嘉峯匯、嘉熙兩盤合共逾990伙餘貨，整批單位總市值逾100億元，有信心全年可售出當中80%單位；而全新獨資發展住宅，為單位總數5伙、屬舊契項目的九龍嘉林邊道項目，溫形容屬集團近年的旗艦豪宅，單位全屬實用面積4000餘方呎大戶，現正進行內部裝修，最快第三季以現樓形式發售。

[發展商專訪]

相關字詞﹕溫偉明 嘉林邊道項目 嘉熙 嘉峯匯

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