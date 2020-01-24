嘉華溫偉明：疫情下籲減辣刺激樓市 指BSD太辣 宜先調低吸境外買家

明報記者 林可為

溫偉明強調，其中境外買家需繳付30%BSD辣稅實屬「太辣」，調低辣稅稅率，既可吸引境外買家來港置業，亦可剌激本港市民購買第二套房的意欲，有利資金注入實體經濟。

事實上，稅務局資料顯示，今年3月涉BSD成交僅42宗；涉稅款更是有紀錄以來首次跌穿1億元至只有6390萬元，兩項數字均為歷史新低。溫認為，香港經濟基礎仍雄厚，如二手放盤只要肯落價5%至8%，即可獲承接，反映買家仍然願意入市。

有助資金流入實體經濟

同時，香港作為外向型經濟和自由貿易港，理應吸納更多國際及內地專才來港置業投資。溫續指，港府制定樓市政策時，應全盤考慮未來發展藍圖，現時本港受疫情打擊，港府更應考慮借此契機，循序漸進撤辣，以吸引更多境外買家和本港市民置業投資，剌激經濟和樓市。

他表示，「外國和內地專才不會是『又叻又窮』，相反，他們都具備充裕資金，他們在香港置業投資，同時亦可將資金注入實體經濟，現時以30%辣稅阻截他們來港買樓，對香港長遠發展並非好事。」

建議DSD回復最高8.5%稅率

事實上，今年1至3月，每月涉BSD交易宗數均低於100宗（分別錄81、62、42宗），且每况愈下，相對2018年同期每月錄逾300宗，跌幅明顯。溫認為，即使港府不會「一刀切」取消15%的BSD，境外買家目前要繳付的30%辣稅，稅率絕對有下調空間。此外，政府可考慮調低DSD，由現時15%稅率，回復至過往最高的8.5%稅率；若DSD稅率降低，可鼓勵更多本港居民購買第二套房作長線收租。

單靠上車客難撐起樓市

此外，溫偉明亦指，發展商均希望透過賣樓達到貨如輪轉，「若一手交投單靠上車客支撐，遲早都會『乾塘』，所以必須要有吸引投資客入市的誘因，而放寛辣稅稅率，相信只會令樓價穩定上升。」

稅務局資料顯示，3月涉DSD成交宗數972宗，較2月755宗增加29%；相關辣稅金額涉逾6億元，按月增11%。但若細分住宅及非住宅，3月DSD住宅成交149宗，與2月147宗相若；涉及稅款2.46億元，按月減26%。

[發展商專訪]