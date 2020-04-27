李志成：失業率續升 無減置業需求

歷史數據顯示，失業率與樓市走勢不無關係，過去金融海嘯時期失業率曾升至逾5%，期內樓價下調約兩成，2003年SARS期間失業率更曾達8.5%，樓價由1997年金融風暴至2003年樓價反覆下跌約七成。值得注意的是，最新失業率升幅較顯著的行業為建造業、零售、住宿及飲食業等，而較高收入一群包括金融、保險、地產、專業及商用服務行業失業率雖然回升至2.8%，但仍屬於低水平，高收入人士往往是最有能力置業的一群，暫時而言對樓市潛在買家影響未算太大，加上政府推出救市保就業措施，相信有助紓緩企業裁員壓力。觀乎近日疫情稍緩和，已引出不少積聚已久的購買力，減價筍盤承接旺盛，隨着筍盤被逐漸消化，部分單位放盤價錢已漸見回穩。在政府限聚令之下，發展商放慢推步伐，主力銷售餘貨，近日市况好轉下承接不俗，市場預計5月將有逾2000伙新盤登場，預計將受市場追捧。

疫情陰霾籠罩下，樓價調整幅度仍輕微，2月差估署私宅樓價指數僅較去年5月高位跌約6.6%。究其原因，目前業主持貨力較SARS時期強，供滿樓比率高近七成，與當年金融風暴至SARS時期炒風盛行，樓市過度槓桿，樓價下跌時，由於業主負債太高，不得不割價出售，令負資產湧現。在全球放水救市之際，資產價格勢將被推高，但環球股市波動、油價更一度跌至負數，投資磚頭則穩健得多，乃保值避險之選。

香港置業行政總裁

[李志成]