布少明：樓市進一步突破的契機

以上事件孰真孰假無從稽考，但期油的大跌反而襯托出物業的高度穩定。環球股市及油市皆先後出現「熔斷」及「跌入負數」等驚濤駭浪的場面，同期本港樓市卻展現出強勁抗跌力。美聯樓價指數雖然已經連跌多周，上周更失守160點水平，但其實僅較高位回落約一成，整體樓價仍屬於有序且健康的「拾級而下」。

短期來說，樓市難望突然止跌急升，一來疫情發展雖有改善，但未完全明朗；二來早前政府公布的最新失業率數字連升6個月至4.2%，再創超過9年新高，加上近排不少新盤陸續入伙，租盤供應大增，很大可能會持續拖累租金表現，繼而累及樓價走勢。不過，二手樓最近成交漸有起色，不少買家已開始尋覓筍盤，令各區睇樓量及交投均有所增加。至於令樓市進一步「突破」的契機，其一自然是肺炎疫情正或遠去；另一個「重中之重」是一手市場的情况。受「限聚令」影響，大型全新盤的推售尚未恢復，近期發展商集中火力推售餘貨，帶動累積餘貨數目回落，新盤餘貨量由3月近1.33萬個回落至截至4月20日止約1.29萬個，跌穿1.3萬伙水平。隨着疫情有望放緩，極有可能將於「限聚令」取消後空群而出，將回歸新盤市場。若新盤熱銷，有力帶動二手的交投更上層樓。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]