廖偉強：疫後樓市三部曲

其實樓價並非沒下跌，只是累積跌幅不大，反之，工商舖市場的跌幅就十分明顯，情况也許容易令人混為一談，就會感覺整體房地產市場跌勢慘烈，如果分開去看，住宅樓價跌幅確實極之有限！

近半個月，本地疫情轉緩。筆者之前的文章也有提及疫情後市場會有三部曲，首先就是「暴力式救市」，各地政府已經在做；香港亦動用3000億元防疫抗疫基金以幫助市民及企業，紓解部分困境。很多企業及僱主確實舒了一口氣；市民在短時間內，亦可避免被失業潮所波及。

其次，相信在疫情穩定後，按奈不住的香港人就會上演一場「報復式消費」；近期所見，地產市場已湧現一批投資者希望能夠撈底，故積極在市場尋找入市機會。最後的結果，當然就是在各行各業的生意都會出現「噴射式上升」的效果，餐飲零售行業的生意額會由低位噴升，同樣樓市交投亦會大增，樓價亦會明顯反彈。上述現象並非虛無縹緲的幻想，不少分析都認為香港經濟將面臨衰退的困局，但筆者並不這樣認為，因為香港人適應力強、懂靈活走位，加上筆者認為目前只是行業在洗牌、汰弱留強。以飲食行業為例，目前境况非常差，但商舖租金下滑，減輕了不少老闆的主要成本，相信經過一輪淘汰後，將有一番新氣象，樓市亦然，整體香港亦然！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]