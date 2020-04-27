陳永傑：通脹低迷可期 息難加

OPEC+達成每日減產970萬桶新協議，其他主要產油國也同意減產，預料全球每日產量減少共約2000萬桶，約是市場需求的兩成。本來達成協議是好事，但仍未能抵消石油市場需求萎縮三成，因為石油供應量比需求尚多出一成，形成供應過剩，油價持續下滑，未能止跌。

疫情對全球經濟造成重大打擊，許多行業收入大幅萎縮，莫說賺錢，能夠蝕少一些已是高難度，甚多行業都在「大出血」！國際貨幣基金組織（IMF）指出，受疫情影響，全球經濟將是1930年代大蕭條以來最差。預測今年全球經濟由1月份預測增長3.3%，大幅修訂為收縮3%。

有餘資宜買黃金物業等實物

世界各行各業陷入艱苦狀態，石油需求量將會處於低水平，通脹變得似有若無，不會成為加息的藉口。經濟大幅收縮，亦無能力製造通脹及經濟過熱問題，低通脹及低息甚至負息是主流，未來一兩年經濟需要休養，才有機會復蘇。

在這段時間之內，又遇上全球各國大舉量化寬鬆，熱錢到處游走，更會引發銀紙購買力貶值的重大問題。假如閣下有大筆財富，物色投資工具保本增值是指定動作，否則身家只會縮水。有餘資最好購買黃金、住屋等實物，2009年量寬已經是實例。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]