湯文亮：買口罩的煩惱

L/C單較保障廠家

老友不明白L/C、D/A及D/P分別，我粗略解釋一下，當買家開出L/C，只要生產商符合包裝以及付運日期，在落貨後已經可以到銀行收錢，雖然當中還有一些保障買家的細節，例如可以指定由某些合資格公司驗收，不過，仍然是買家百分百信生產商。

現在買口罩要先畀錢後收貨

D/A單就是買家收貨後，廠家就可以向銀行兌現，但是如果買家不收貨，貨物又已經到達目的地，廠家不但冇錢收，還要付倉租雜費，買家就會趁機壓價，廠家大多數要屈服，換句話說，D/A單的風險是在廠家。不過，D/A的單價會比較好，所以，廠家自會衡量風險，只會量小的訂單才夠膽接D/A單，但我亦見過不少廠家因為一張巨額D/A單而出現財困，這亦是贏粒糖輸間廠的來由，至於D/P單，只不過是D/A單的延續，更加不合理，可能是收貨後30至60日才收到貨款，廠家不是實力雄厚，根本做唔到生意。不過，價錢亦會因應提高，甚至去到不合理程度，不過都是你情我願。總之，現在買口罩，唔好考慮用什麼單，先畀錢，後收貨，如果有得收的話。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]