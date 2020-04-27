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曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：騰訊長實各有吸引力

【明報專訊】美股道指由2月12日的歷史高位29568點下跌。3月23日跌至最低的18213點後開始反彈，整個下跌幅度為11355點，幅度是38%，香港恒指由1月14日的近期高點29149點開始下跌，至3月19日見底反彈，當日最低位是21139點，總下跌幅度為8010點或27%。

以下跌幅度來衡量，美股跌得比港股重，理由是美股是從歷史高位往下跌，是泡沫爆破後的下跌，因此下跌幅度較大是正常的。現在，美股與港股都處於反彈期，許多技術分析學派都會指出，如果反彈度達到下跌幅度的61.8%，阻力就會非常大，0.618就是出名的黃金分割比例。

救市方案出台 美股一升再升

4月17日，道指曾升至24264點，反彈比例已達53%，算是反彈力道相當強，而恒指近期的最佳表現，也是4月17日，當時恒指最高達24666點，反彈比例僅44%，因此，從反彈力度來衡量，恒指比不上道指，也許，其中一個原因是美國政府救市力度比香港特區政府強，特朗普推出的2.2萬億美元的紓困措施，控制眾議院的民主黨人認為還不夠，數天前又再通過5000億美元的紓困措拖，與此同時，聯儲局也已經投入2.3萬億美元買債，不但買國債，連企業垃圾債也買，美股自然一升再升。

當然，不論反彈得快或慢，估計在黃金分割比例線前阻力會逐漸加大，會經常以各種各樣的理由調整，正如數天前美國WTI 5月份期油竟然負值結算，也導致整體股市面對下跌的壓力，今時今日，原油期貨買賣已經不單是用油者與產油者在對冲風險，而是任何人都可能參與的豪賭，自然有人賭贏有人賭輸，而賭局背後，是更加錯綜複雜的沙特阿拉伯、俄羅斯、美國的三國博弈。

石油價格狂跌，石油的產成品塑料的價格也會跟着跌，最大得益者自然是中國最大的塑料營生產商聯塑（2128），石油價格狂跌，以煉油為主業的中石化（0386）也應該是得益者，還有，航空公司理論上也是得益者，對航空公司而言，經營成本中，燃油的佔比最大。

疫情下航空業倒退 抵消石油成本下降

只不過，許多石油用家都喜歡炒石油，謂之為對冲風險，卻往往令自己跌入風險中，比較之下，內地航空公司對冲石油的比例較小，因此會是這次石油價格大跌的得益者，只可惜，在疫情之下，航空公司的本業大倒退，又抹掉了石油降價所節省的燃油成本。

不論是道指或是恒指，所代表的成分股中也有強勢股與弱勢股，實際上，強勢股與弱勢股都各有吸引力，強勢股是業績好，不受疫情影響的股份，靠業績推高股價，弱勢股則是股價太殘，與高價比較，折讓比例很高，算是打折買股票，有超值的吸引力，恒指成分股中強勢股的最佳代表當然是新經濟股騰訊（0700），弱勢股的最佳代表則是李嘉誠不斷增持的長實（1113）。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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