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王弼：博油價急彈 應買油股Call

【明報專訊】上周財經界最爆新聞，首推5月紐約期油見負37美元，王弼因疫情被困溫哥華，歸港不得，卻因此全程緊貼油價破零的過程。其實期油見負數當日，亞洲時段油價還是在10美元樓上，美國一開市，油價便迅速跌至單位，當時有人跟我說，油價有機會跌破2元，我覺得跌破2元是有可能，但交收的一刻應該會有些少反彈。實在，5月期油在上周二收10.01美元，不過油價曾見負37美元，不能說王弼沒有一點驚訝，但結果是合乎情理。

油價見負數，主要原因是太多「盲毛」炒期油，而不明白期油有實貨交收的風險，其實就算是原油ETF，轉倉也一向有成本，只是大多數散戶（甚至包括不少專業投資者）不知道而已，所以本欄近來推介油公司股票，卻從來不談原油ETF，就是這個道理。

其實，如果讀者真的長期看好油價，最王道的投資工具，一定是具競爭力油企的股票，埃克森美孚（XOM）、雪佛龍（CVX）、皇家蜆殼等，都是非常好的投資工具。若賭性重者，嫌這類大型油企反彈得慢（其實CVX由3月的低位至周五收市已反彈了近七成！），大可以買大型油企的Call Option，絕對不用買期油ETF。用錯工具，不知道當中風險，如「殺人無數」的accumulator等，從來是令人輸錢輸到甩褲的致命傷。

涉交收風險 從不推介油ETF

當許多人看見油價跌至負數大叫「嘩嘩嘩」的時候，王弼留意石油股，縱有跌幅，但跟期油的跌幅比，可謂小巫見大巫，再想深一層，盲毛不懂交收、不想交收，但對於在得州的業內人士，根本是駕輕就熟，有人貼37美元給他們拿走石油，何樂而不為？有巨額補貼，我深信大型油企必會樂意處理掉這批原油，它們應該會受惠，因此在油價深陷負數的時候，我就掃入一些大型油企的Call Option，到周五收市時，正股有約一成回報。王弼鼓勵讀者，學懂各樣投資工具特性，例如活用option。盲舂舂亂買，可像「原油寶」投資者般傾家蕩產，切記！

至於本欄早前推介的西方石油（OXY），繼續大上大落，不過正如我所料，油價就算跌到負數，原油寶的投資者輸爆廠，OXY卻仍企穩12美元樓上，上周五高見14.5美元，收13.8美元。仍然有不少讀者詢問，什麼價落車，本欄已經表明，我無法掌握人類的貪念，他們應找上帝解答，什麼叫知足，可能他們雜念太多，聽不到上帝的呼喚吧！其實，OXY由9元升到18元，現在處於14元水平，本欄建議12元樓下可入，大部分人都應該賺錢，如果閣下還為賺多少而煩惱，真的要快快去除雜念，尋找上帝。

讀者如果賺到錢的，王弼在此呼籲，請各位多多消費。在溫哥華，看見許多中小企老闆仍苦苦經營，他們在疫情嚴峻的情况下，還為個人、家庭、員工和顧客們奮鬥，令我非常感動。因此，我近來也多了到餐館買外賣，以行動來感謝他們。其實，他們以優惠價來吸引食客，優惠得連我也覺得不好意思，所以就算是外賣，我也像堂食般付足15%的小費。我相信香港的中小企也是一樣，希望有能力的讀者，可以出一分力支持他們，多多消費，在逆境中發揮利人利己的精神。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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