何濼生：中美倘開戰 勢必真攬炒

2011年鷹派旗手Peter Navarro的著作《Death by China》出版，把中國描繪成十惡不赦的國家，又把稍對中國說好話的美國人說是可恥殿堂的人物。Navarro這本書非常暢銷，影響力極大。近年美國民意敵視中國的情緒高漲跟這書不無關係。2011年對中國看法負面的美國人佔36%，跟2005年的35%沒有明顯改變。但2011年後持負面看法美國人的比率不斷攀升，皮尤研究中心的民意調查剛公布的數字再破紀錄，見66%！

美國人為何對中國充滿敵意呢？歸根究柢是因為感到中國的巨大威脅。中國的發展在多方面確實威脅到美國的根本利益。一是科技上的發展已威脅到美國在軍事上的絕對優勢，其中尤以5G技術最使美國憂慮，而這正是美國出盡法寶打擊華為的原因。

中國崛起威脅美國根本利益

其次是中國近年多種舉措都衝着美元這超級貨幣而來：中國斗膽推動以人民幣計價買賣石油黃金甚至其他商品；現時更要發展加密貨幣（cryptocurrency）。加密貨幣讓交易雙方可直接進行，完全規避美元和SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）的中介。美國對伊朗的制裁就是透過SWIFT禁止伊朗國際交易或取得融資。2013年中國高調推一帶一路，並藉此提升自身的影響力。此外中國不避嫌對美國的敵人友好甚至支援，更使美國感到忍無可忍。

美國容不下中國的崛起，並非純因中國強大（即所謂修昔底德陷阱），而是因為美國真感到生死存亡的威脅（existential threat）。沒有美元的超然地位，美國人今天的生活水準很難維持。試問舉世有哪個國家可以在債台高築下仍能以一兩厘息發債？

正是這令不少人士擔憂美國或會趁自己仍具武力優勢時向中國動武，但我仍相信動真格向中國動武的機率還是很低的，主要的原因是中美確已變成你中有我、我中有你的關係，一旦動武，就真的是攬炒，美國企業賺不到錢之餘，更有很多必需品進不了口，其中醫藥製品就被指為美國的軟肋。此外，美國亦不大可能很快打垮中國並迫使中國賠款給美國。但我也不敢確定美國會不會按理性出牌，因為他們早有捨理性取冒進的前科。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]