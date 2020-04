何國良：今年以來巿場行業差距突出

從前在修讀CFA課程有關衍生工具時,學習過期貨價格跟現貨價格的關係:

期貨價格=現貨價格+持貨成本-持貨收益

在股票市場上,持貨成本主要是利息,持貨收益就來自於股息。在低利率的情况下,股息成為影響期指和現貨價差的主要原因,所以股息分派期間,期指價格就會低於現貨價,就是不少人稱為的「低水」,往往當期指低水情况出現時,不少人就會誤認為這是期貨市場看淡後市的信號。香港股票派息的高峰期是每年5、6月,所以在這段期間,期指就會處於不少人認為的低水狀態。久而久之,他們就會相信,期貨市場一直不看好市場。筆者有時不禁會想,到底「Sell in May. Go away」這現象會否是出於這個誤解呢?

至於商品期貨,持貨的成本就不單單只是利率成本,還要加上實質存貨的成本。因此,在4月實質交收時,縱使現貨油價不是負數,但持有即月期指的人,在儲油設備缺乏下,只好以倒貼的方法去賣掉手上期貨,以避免要實質交收。結果就出現期貨市場在到期日現負數的奇怪現象,令投資相關產品出現巨大虧損。這結局應該是許多投資者始料不及的。當然,有投資者會認為,現時的供需不平衡只是一個短暫現象,隨着疫情緩和,航空交通恢復,經濟活動重現,屆時供需不平衡的情况便會得到紓緩,有利油價回升。不過,筆者還是認為,對於有機會連本金也保不住的投資,大家還是要考慮清楚當中的風險。

縱現壞消息 對市場影響減弱

市場經歷了兩個多月的大起大落,市場的波動稍為回落。上周跟大家討論過,現時投資情緒有改善,市場縱使出現壞消息,似乎對市况影響亦較之前輕微,油價波動就是近期一個好例子。而回想經過了這個大波動的市况,有投資者可能會認為,在過程中出現過恐慌拋售(panic selling),繼而在3月尾又呈現了一輪反彈,或多或少,當中應夾雜了不少不理性的投資者行為,令市場出現一些不正常的規律。為求答案,筆者利用亞太區各個市場及行業在這段時間的表現做了些分析,卻發現一些有趣現象。

疫情影響下 醫療電訊等反而突出

首先,如果以年初至今的市場表現來比較,表現最好的是區內的中資股,其次是港股和台股,在北亞地區,只有韓國市場表現較為落後,整個東南亞地區是表現最差的區域。如果疫情作為投資者最近一個重要投資指標的話,以上的市場表現又似乎恰恰符合了各地疫情發展的前後次序,和相對嚴重及可控程度。在行業表現上,當中各行業的表現差距一點也不比各巿場差距小。其中表現突出的行業包括醫療、電訊和耐用消費品。這三類產品的需求,在疫情影響下,顯得特別突出,又再一次,恰恰符合了疫情在區內發展的歷程。展望未來,除非疫情出現突變,不然的話,以上的市場偏好將會持續一段時間。

