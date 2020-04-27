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投資策略

何國良：今年以來巿場行業差距突出

【明報專訊】剛過去的一周，讓不少投資者上了寶貴的一課。跟不少同行交流時，他們都不約而同說出，在他們平生職業生涯中，確實沒有經歷過商品期貨結算低於零以下。

從前在修讀CFA課程有關衍生工具時，學習過期貨價格跟現貨價格的關係：

期貨價格=現貨價格+持貨成本-持貨收益

在股票市場上，持貨成本主要是利息，持貨收益就來自於股息。在低利率的情况下，股息成為影響期指和現貨價差的主要原因，所以股息分派期間，期指價格就會低於現貨價，就是不少人稱為的「低水」，往往當期指低水情况出現時，不少人就會誤認為這是期貨市場看淡後市的信號。香港股票派息的高峰期是每年5、6月，所以在這段期間，期指就會處於不少人認為的低水狀態。久而久之，他們就會相信，期貨市場一直不看好市場。筆者有時不禁會想，到底「Sell in May. Go away」這現象會否是出於這個誤解呢？

至於商品期貨，持貨的成本就不單單只是利率成本，還要加上實質存貨的成本。因此，在4月實質交收時，縱使現貨油價不是負數，但持有即月期指的人，在儲油設備缺乏下，只好以倒貼的方法去賣掉手上期貨，以避免要實質交收。結果就出現期貨市場在到期日現負數的奇怪現象，令投資相關產品出現巨大虧損。這結局應該是許多投資者始料不及的。當然，有投資者會認為，現時的供需不平衡只是一個短暫現象，隨着疫情緩和，航空交通恢復，經濟活動重現，屆時供需不平衡的情况便會得到紓緩，有利油價回升。不過，筆者還是認為，對於有機會連本金也保不住的投資，大家還是要考慮清楚當中的風險。

縱現壞消息 對市場影響減弱

市場經歷了兩個多月的大起大落，市場的波動稍為回落。上周跟大家討論過，現時投資情緒有改善，市場縱使出現壞消息，似乎對市况影響亦較之前輕微，油價波動就是近期一個好例子。而回想經過了這個大波動的市况，有投資者可能會認為，在過程中出現過恐慌拋售（panic selling），繼而在3月尾又呈現了一輪反彈，或多或少，當中應夾雜了不少不理性的投資者行為，令市場出現一些不正常的規律。為求答案，筆者利用亞太區各個市場及行業在這段時間的表現做了些分析，卻發現一些有趣現象。

疫情影響下 醫療電訊等反而突出

首先，如果以年初至今的市場表現來比較，表現最好的是區內的中資股，其次是港股和台股，在北亞地區，只有韓國市場表現較為落後，整個東南亞地區是表現最差的區域。如果疫情作為投資者最近一個重要投資指標的話，以上的市場表現又似乎恰恰符合了各地疫情發展的前後次序，和相對嚴重及可控程度。在行業表現上，當中各行業的表現差距一點也不比各巿場差距小。其中表現突出的行業包括醫療、電訊和耐用消費品。這三類產品的需求，在疫情影響下，顯得特別突出，又再一次，恰恰符合了疫情在區內發展的歷程。展望未來，除非疫情出現突變，不然的話，以上的市場偏好將會持續一段時間。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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