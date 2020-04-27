周顯：中小券商應另設監管制度

香港是國際大都會，沒有外匯管制，而且有大量財經、監管、仲裁方面的專才，現時最大困難是成交量低，其中400多家券商僅佔總量的7%，佣金連交租也不夠，由於國際規格監管，券商營運成本很高，加上孖展監管嚴格，在在不利於業界的生存。

愛國也不能盲目擦鞋

以上這一段，人所皆知，我唯一慶幸的，是這一次他沒有和政府和監管機構同一鼻孔出氣，講出了國際規格監管、券商營運成本高，孖展監管嚴格這些公道話。要知道，他向來是幫政府發聲，支持嚴格監管中小型券商，我之所以同他翻臉，就是因為他當年公開支持《諮詢文件》，我覺得是為了討好政府和監管機構，嚴重剝削了業界利益。今次我很驚訝他居然調轉了立場。

在該訪問中，張華峰促請政府（另外）為中小型券商訂立一套（不同的）監管制度，以減輕營運成本，引入新企業來港上市，打入大灣區發展容許港人購買更多內地股份（估計他指的是透過本地券商），設立機制，讓中小型券商參與小投資者沽空等服務。

他的建議，我基本上同意，而且，還抄了他所講的為中小型券商訂立一套成本較低的監管制度，同好些朋友講過，不敢掠美，因此在這裏還他一個版權。

最後，希望他以後記得自己的愛國和階級立場，不要繼續盲目擦鞋。

[周顯 投資二三事]