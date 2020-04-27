盧楚仁：油價爆煲後遺症漸浮現

正所謂「男人唔壞女人唔愛」，現階段期油價格出現空前劇烈波動，卻吸引了相當多的散戶，甘願冒著超高風險而加入「油擊隊」，與「空軍」決一死戰。最近問我行情的幾乎一面倒是想撈底，若以金融市場的陰謀論或相反理論來判斷，若散戶仍然一面倒睇好油價的話，那麼油價可能仍然未見底。石油過去被譽為黑金，沒有人想到居然可以變成負資產，亦沒有想到在原油出口國的富翁，如今卻變成「負翁」。

散戶仍蜂擁撈底 油價料未見底

今次由新型冠狀病毒引發的大流行疫情，對經濟和金融市場的破壞力開始逐漸浮現。因為害怕其他商品價格也會爆煲，所以現在有人問我其他的商品會否像紐約5月期油一樣出現負價格，現在都不敢貿然說商品價格有成本價，所以不會低過成本價，亦不會變成零價，更不會出現負價格。相信我要花一定時間作出深入研究，才可以告訴大家，哪些商品未來也有可能出現負價格。但估計油價爆煲的相關負面影響會有以下幾點。

第一，油價暴跌會拖累商品價格跟隨下跌，繼而引發全球出現通縮，通縮有多可怕？大家想想日本便知道。

第二，原油及商品出口國和新興市場國家，不單止經濟會陷入困境，未來很大機會爆發貨幣及債務危機。

特朗普或借機挑起中東衝突

第三，今次油價暴跌的罪魁禍首沙特和俄羅斯的責任應該最大，現在雙方均指摘對方要為今次油價暴跌負上責任，令沙特和俄羅斯之間的關係日趨緊張。另一方面，美國總統特朗普一為競選拉票，二為提振原油價格，不排除他故意挑起事端令中東地緣政治緊張。大家未來有可能會看到一些中東的油田或運油輪會無緣無故被炸，就像去年沙特阿拉伯的油田被來歷不明的導彈炸毀一樣。

第四，石油工業亦因為今次油價暴跌而陷入困境，金融市場估計，單是美國未來有500至1000間油公司將會倒閉，尤其是美國的頁岩油公司最為高危。

第五，今次油價暴跌，令不少期油投資者輸突，估計有一定數量輸突的投資者不會找數，繼而令一些金融機構出現財務問題。另一方面，類似新加坡的油公司甚至機構投資者因炒燶油而欠下銀行和財務機構的債無法償還，令這一類壞帳急增。

第六，油價今次暴跌，令駕駛傳統燃油車的汽油成本銳減（香港除外） ，加上環球經濟前景悲觀，相信短期內對電能車銷售有負面影響。

大宗商品有崩盤危機 引爆金融市場

第七，相關能源以至大宗商品價格被拖累，亦出現不同程度大跌，反映商品價格的CRB指數由年初至今已經大跌接近40%。在主要的商品當中，就只有鈀金和黃金錄得升幅，不管是農產品、基本金屬、軟性商品，還是其他能源期貨均全面大幅下跌，估計未來一些大宗商品可能出現崩盤，並掀起同行業或不同層面的金融危機。

第八，今次油價暴跌，卻造就了美股方面一些石油運輸業的股價暴升，例如DHT Holdings由低位上升了約80%。

第九，油價平過水，中國會藉此大量進口石油，有助大大降低生產成本，更有助未來經濟復蘇。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]