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投資策略

摩根大通亞洲：憧憬五五購物節 阿里Call 20724

【明報專訊】外圍科技股相繼發表悲觀預測及撤回全年業績指引，本港科網股有回吐壓力，ATM中以阿里巴巴（9988）近日表現較差，上周五更曾失守200元水平。輪證資金流方面，投資者傾向於200元關口附近部署阿里好倉，截至周四的5個交易日，阿里好倉累計淨流入3700萬元，市場關注內地「五五購物節」能否帶動線上及線下的消費。由於本周只有3日市，如投資者看好阿里，可留意一些較為長線的認購證，如阿里購20724，行使價239.08元，實際槓桿約6倍，最後交易日2020年12月18日；做淡可參考阿里沽24455，行使價166.66元，實際槓桿約5倍，最後交易日2020年9月15日。

網上消費概念還可留意高鑫零售（6808），上周五創上市新高後回軟。如投資者欲趁回吐進場做好，可留意近期新上市的高鑫購證26184，行使價14.88元，為市場上行使價最高的選擇，實際槓桿3.8倍，最後交易日2020年11月24日。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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