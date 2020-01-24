摩根大通亞洲：憧憬五五購物節 阿里Call 20724

【明報專訊】外圍科技股相繼發表悲觀預測及撤回全年業績指引，本港科網股有回吐壓力，ATM中以阿里巴巴（9988）近日表現較差，上周五更曾失守200元水平。輪證資金流方面，投資者傾向於200元關口附近部署阿里好倉，截至周四的5個交易日，阿里好倉累計淨流入3700萬元，市場關注內地「五五購物節」能否帶動線上及線下的消費。由於本周只有3日市，如投資者看好阿里，可留意一些較為長線的認購證，如阿里購20724，行使價239.08元，實際槓桿約6倍，最後交易日2020年12月18日；做淡可參考阿里沽24455，行使價166.66元，實際槓桿約5倍，最後交易日2020年9月15日。
網上消費概念還可留意高鑫零售（6808），上周五創上市新高後回軟。如投資者欲趁回吐進場做好，可留意近期新上市的高鑫購證26184，行使價14.88元，為市場上行使價最高的選擇，實際槓桿3.8倍，最後交易日2020年11月24日。
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