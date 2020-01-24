瑞銀亞洲：季績前做淡 匯控沽25895

根據彭博資訊，匯控將於4月28日公布首季業績，因預期撥備增加，不少市場分析下調匯控盈利預測，反映對匯控前景感憂慮。如投資者看淡，可留意匯控認沽25895，行使價34.68元，2020年10月到期，有效槓桿約5.7倍，或匯控熊證62283，收回價41.5元，2021年1月到期，有效槓桿約9.5倍。

相反，如投資者認為匯控在40元樓下有一定的值博空間，希望作短線部署，可留意匯控認購25883，行使價43元，2020年10月到期，有效槓桿約8倍，或匯控牛證66214，收回價35元，2021年3月到期，有效槓桿約7.7倍。

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