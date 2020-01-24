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投資策略

瑞銀亞洲：季績前做淡 匯控沽25895

【明報專訊】匯控（0005）早前宣布不派發股息後，股價曾下試37元，不過不少投資者趁低留意入市機會，在4月初曾重上42元水平附近，不過其後出現獲利回吐，更爆出新加坡石油公司興隆集團因油價大跌出現大額期貨交易虧損，匯控作為興隆集團最大債主，股價受壓，再次跌穿40元。

根據彭博資訊，匯控將於4月28日公布首季業績，因預期撥備增加，不少市場分析下調匯控盈利預測，反映對匯控前景感憂慮。如投資者看淡，可留意匯控認沽25895，行使價34.68元，2020年10月到期，有效槓桿約5.7倍，或匯控熊證62283，收回價41.5元，2021年1月到期，有效槓桿約9.5倍。

相反，如投資者認為匯控在40元樓下有一定的值博空間，希望作短線部署，可留意匯控認購25883，行使價43元，2020年10月到期，有效槓桿約8倍，或匯控牛證66214，收回價35元，2021年3月到期，有效槓桿約7.7倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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