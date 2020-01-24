經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：百元關整固 美團購24091

【明報專訊】阿里巴巴（9988）上周五受壓，支持或需下移至參考195元，向上有待重上200元關口。資金雖部署好倉博反彈，但憂慮美國監管機構對中概股的示警，以及觀望股東軟銀的潛在減持，好友部署較保守，主要考慮行使價約210元的輕微價外認購證，待到價後再向上換馬。看好可考慮阿里認購證18309，行使價214.28元，2020年7月到期，實際槓桿約8.4倍。或阿里牛證60186，收回價185.88元，行使價183.88元，槓桿比率約12.1倍。

美團點評（3690）上周五全日維持在100元附近上落。向上阻力留意近期屢未升破的105元，支持參考95元。若維持100元作區間部署，看好可考慮美團認購證24091，行使價113.98元，2020年8月到期，實際槓桿約7.2倍。相反看淡可留意美團認沽證21934，行使價88.83元，2020年9月到期，實際槓桿約4.7倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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