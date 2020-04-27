劉思明：港股待變 兩手準備

恒指上周初調整，周中曾低見23483點，之後反彈至約24100點回軟，上周五收報23831點，全周跌548點或2.25%；國指跌1.62%。大市日均成交954億元，低於60天平均兩成，資金入市意欲低迷。大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率22比78，跌逾3%佔下跌股份一成多；周三曾有九成股份下跌，跌逾3%佔四成，另有兩日有約六成股份上升，1日升跌相若。上周的跌市以跌時規模廣、反彈規模窄組成。

行業表現顯示沽壓較大，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有兩成多上升，教育、燃氣供應升超過3%，惟只有約六七成股份上升；隨後的航空及相關，升幅已不足1%，做好的行業表現一般；相反下跌行業有七成的跌幅超過2%，跑輸國指，科技器材跌6%表現最差，綜合企業、本地金融跌逾4%，金屬及礦石、地產及相關、中資金融等跌逾3%。重溫3月中反彈以來趨勢，首先有一批股份領漲至今，可見於部分股份20天線升穿50天線，踏入4月強勢逐步蔓延，部分股份轉強，至今形成10天線重上50天線，近兩周強勢股受到不同程度壓力，部分停滯不前或調整，即使如此，向好趨勢普遍未被破壞，因此，調整完成後仍有機會繼續反彈，當然也可能是反彈已結束，後市反覆向下。

從指數來看，恒指國指上周五再次回試20天線險守；走勢稍佳的恒生中型、小型股指數，前者上周守住前周低位，後者更曾升穿50天線，惟到周五雙雙低收10天線以下，走勢轉弱，但未轉差。短線趨勢同樣轉弱，恒指國指成分股高於10天線比例，上周降至兩成多；高於20天線減少至五成多，處於強弱分水嶺邊緣；高於50天線大致維持兩三成水平。若然短線仍未能回穩回升，高於20天線比跌至五成以下，將形成淡市。

領漲股中九成股價仍高於10天線

不過，強勢股普遍未逆轉。本報數據庫涵蓋約350隻股份，有一成多股份20天線處於50天線上（截至上周五20天線大於50天線1%，下簡稱「領漲股」），也是近個多月形成中線向好的領漲股，當中世房（0813）、京信（2342）配股集資或遭股東減持，股價上周跌逾3%；部分領漲如阿里健康（0241）、金蝶（0268）、新東方在綫（1797）、微創（0853）等周五捱沽跌逾半成。

與此同時，領漲股新高教（2001）、中糧肉食（1610）上周五升逾2%，或碧桂園服務（6098）、高鑫（6808）、中遠海能（1138）、平安好醫生（1833）、復星醫藥（2196）上周大漲逾半成，即是領漲股並非一面倒被拋售，部分仍備受追捧。再者，領漲股中有九成的股價仍高於10天線，即使調整也保持強勢。總括而言，港股上升動力轉弱，但並未轉差，倘若恒指可守住20天線回勇，部分10天線已重上50天線轉強的股份如阿里巴巴（9988）、中芯（0981）、安踏（2020）、中聯重科（1157）等有機會繼續跑贏趕上。惟恒指繼續調整，則要減持倉位，並待領漲股回試20天線，才考慮吸納。

[劉思明 數據尋寶]