經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：樓市或小陽春 新地博反彈

【明報專訊】港股連升兩周後下跌，而受到股東減持、配股等消息影響，一直強勢的軟件、雲計算、5G概念股等普遍錄得較大跌幅，就算是醫藥股、互聯網醫療股也受到波及。市况仍然上落市、板塊輪動為主，強勢股弱勢股均有機會，短線可考慮本地地產股。

中原城市領先指數上周升0.47%，報175.68創8星期新高，當中七大指數齊升，為5周以內首次。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇認為，樓市開始有止跌回穩跡象。要留意，中原指數反映的是數星期前的樓市情况，當時疫情嚴峻，全球股市仍處於低位，本港樓市依然拒絕下跌。從近期二手樓市表現，無論是睇樓量、還是成交量，甚至是大型屋苑成交價來看，樓市更有轉趨熾熱的情况。

本港樓市升浪由2003年SARS後開始，不少屋苑樓價累積上升5倍甚至10倍以上，表現不遜於美股。對於很多仍未上車的市民來說，再來一場SARS令樓價大跌會是千載難逢的機會。現在疫情到來，但樓價也只下跌幾個百分點，這可以說仍未跌夠，但應跌不跌、甚至逆市上升的資產，之後的表現往往都會更是強勢。退一萬步來說，至少本港樓價已很難進一步調整。

樓市依然強韌 地產股卻急挫

相對於樓市的強韌，本地地產股卻跌到四腳朝天，市場對後市看法仍然非常悲觀，主流意見是失業率會上升，市民置業能力更弱，拖累樓價回落。此外，商場及寫字樓租金收入也會開始進入下跌周期。香港經濟轉差是不爭的事實，但影響樓市的因素眾多，經濟差樓市差是很籠統的看法，但供不應求日益嚴重，短期對樓市的影響力遠超經濟好壞。

運房局公布，截至今年3月，未來3至4年間本港一手私人住宅單位供應量為9.5萬伙，增加2000伙，結束連續7季不變的數字。而首季私人住宅施工量為900伙，按季大跌77%，創2017年第三季以來新低；落成量則增加20%至4200伙。

供應無增加 未來兩年樓價難跌

樓市潛在供應量永遠都在9萬伙以上，完全無法反映實際應市數字。2019年落成量就僅13640伙，而受到去年社運、空置稅等影響，發展商施工速度急劇放慢，向屋宇測申請上蓋建築工程的單位數量，連續兩年跌至不足13000伙，這其實就是未來兩年的實際供應。若需求仍維持在每年兩萬伙，可以想像未來數年的樓價會如何，至少不大可能持續下跌。

本地地產股較資產淨值折讓約50%，放在過去20、30年也是一個很高的水平，已充分反映了大量利淡，估值也不容易再跌。相反，一些利好因素卻被忽視。例如港美息差較大吸引資金套息，金管巨將不斷接錢令拆息下跌，對樓市絕對是利好。

此外，李嘉誠一直指樓價高企與建築成本有關，但現時建造業失業率高達6.8%，建築工人薪酬一定會下調，利好項目邊際利潤。更重要的是，隨着本港疫情快將結束，一方面商場人流會逐漸回復正常，而筆者估計發展商也會在限聚令結束後，最快5月便重新推盤。近日也見長實（1113）旗下的愛海頌於電視落廣告。以二手樓市的熾熱，可見積壓近一年的需求非常強勁，樓市很有可能出現小陽春，對地產股氣氛會有不少幫助。本港樓市出現回穩迹象，可於100元附近低吸新地（0016）博反彈。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

Webb：港府支持 企業WVR勢成行 諮詢本周截止 道富稱相關風險已逐漸浮現
Webb：港府支持 企業WVR勢成行 諮詢本周截止 道富稱相關風險已逐漸浮現
四大內地科網股料可受惠
四大內地科網股料可受惠
鵬格斯：個人WVR風險更大
鵬格斯：個人WVR風險更大
華置疑棄租恒大中心 去年租金6400萬
華置疑棄租恒大中心 去年租金6400萬
大家樂盈警 去年純利瀉90%
大家樂盈警 去年純利瀉90%
商品大王羅傑斯：油價築底回升 股市熊市反彈
商品大王羅傑斯：油價築底回升 股市熊市反彈
如一生僅可投資20次 每次先充分了解
如一生僅可投資20次 每次先充分了解
港樓不值博 寧投資內地農村 地價樓價偏低 國策推動未來發展
港樓不值博 寧投資內地農村 地價樓價偏低 國策推動未來發展
人行研推數碼貨幣 方便追蹤資金流向 蘇州雄安成都深圳成試點 分析：爭成領域先行者
人行研推數碼貨幣 方便追蹤資金流向 蘇州雄安成都深圳成試點 分析：爭成領域先行者
金管局與業界研究發展數碼貨幣
金管局與業界研究發展數碼貨幣
英恒：駕駛輔助系統成公司增長動力
英恒：駕駛輔助系統成公司增長動力
羅兵咸：料內銀今年不良貸款率升至3%
羅兵咸：料內銀今年不良貸款率升至3%
財新：中行「原油寶」客戶 料蝕逾90億人幣
財新：中行「原油寶」客戶 料蝕逾90億人幣
天貓淘寶：今在港試行「全球包郵計劃」
天貓淘寶：今在港試行「全球包郵計劃」
安盛：投資波動有助客戶投儲蓄保
安盛：投資波動有助客戶投儲蓄保
環保音箱 擴音不耗電 港商累積賣出30多萬個
環保音箱 擴音不耗電 港商累積賣出30多萬個
與美籍華人合作 引入納米防護液
與美籍華人合作 引入納米防護液
張兆聰：中美各走鷹派 港股添陰霾
張兆聰：中美各走鷹派 港股添陰霾
霍家成：量入為出 可大省開支
霍家成：量入為出 可大省開支
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：AI獲國際認可 平醫購26264
金子：AI獲國際認可 平醫購26264
蔡金強：歷史洪流 擋也擋不住
蔡金強：歷史洪流 擋也擋不住
陳大為：要錢定要貨？現在還是將來？（下）
陳大為：要錢定要貨？現在還是將來？（下）
謝偉銓：劏房租管研究三問
謝偉銓：劏房租管研究三問
兩會料下月展開 利好消費基建 分析：中央重點保就業谷內需
兩會料下月展開 利好消費基建 分析：中央重點保就業谷內需
沈永年：網簽有助查證物業問題
沈永年：網簽有助查證物業問題
陸振輝：好好享受第四個二十年
陸振輝：好好享受第四個二十年
陸振球：航空公司應趁低油價做對冲
陸振球：航空公司應趁低油價做對冲
陸振球：投資農產品 古人智慧值得參考
陸振球：投資農產品 古人智慧值得參考
林少陽：期油投資者慘被「屈機」
林少陽：期油投資者慘被「屈機」
技術取勝：中電仍守上升軌
技術取勝：中電仍守上升軌
李聲揚：不等經濟最差才入巿
李聲揚：不等經濟最差才入巿
潘迪藍：美加碼刺激 經濟衰退料僅數月
潘迪藍：美加碼刺激 經濟衰退料僅數月
蘇沛豐：維持高增長預期 中燃可趁低吸
蘇沛豐：維持高增長預期 中燃可趁低吸
李順威：遠期大高水 期油ETF變相月月蝕
李順威：遠期大高水 期油ETF變相月月蝕
劉思明：港股待變 兩手準備
劉思明：港股待變 兩手準備
何啟聰：百元關整固 美團購24091
何啟聰：百元關整固 美團購24091
瑞銀亞洲：季績前做淡 匯控沽25895
瑞銀亞洲：季績前做淡 匯控沽25895
摩根大通亞洲：憧憬五五購物節 阿里Call 20724
摩根大通亞洲：憧憬五五購物節 阿里Call 20724
周顯：中小券商應另設監管制度
周顯：中小券商應另設監管制度
何國良：今年以來巿場行業差距突出
何國良：今年以來巿場行業差距突出
何濼生：中美倘開戰 勢必真攬炒
何濼生：中美倘開戰 勢必真攬炒
王弼：博油價急彈 應買油股Call
王弼：博油價急彈 應買油股Call
曾淵滄：騰訊長實各有吸引力
曾淵滄：騰訊長實各有吸引力
湯文亮：買口罩的煩惱
湯文亮：買口罩的煩惱
陳永傑：通脹低迷可期 息難加
陳永傑：通脹低迷可期 息難加
廖偉強：疫後樓市三部曲
廖偉強：疫後樓市三部曲
布少明：樓市進一步突破的契機
布少明：樓市進一步突破的契機
李志成：失業率續升 無減置業需求
李志成：失業率續升 無減置業需求
盧楚仁：油價爆煲後遺症漸浮現
盧楚仁：油價爆煲後遺症漸浮現
嘉華溫偉明：疫情下籲減辣刺激樓市 指BSD太辣 宜先調低吸境外買家
嘉華溫偉明：疫情下籲減辣刺激樓市 指BSD太辣 宜先調低吸境外買家
倘撤「限聚令」 下月一手料重上1500宗
倘撤「限聚令」 下月一手料重上1500宗
一手沽150伙 一個月最旺周末
一手沽150伙 一個月最旺周末
十大屋苑周末22成交 兩月高
十大屋苑周末22成交 兩月高
翰林峰1房月租1.82萬 低市價7%
翰林峰1房月租1.82萬 低市價7%
海日灣兼融分層與洋房
海日灣兼融分層與洋房
愉景新城盤源減 呎價守1.4萬
愉景新城盤源減 呎價守1.4萬
疫情存隱憂 債券基金有利可圖
疫情存隱憂 債券基金有利可圖