金子：AI獲國際認可 平醫購26264

匯豐衍生工具部提供資料顯示，恒指波幅指數未有進一步回落，自4月7日起持續於30附近上落，但仍較年初水平高，反映投資者仍預期後市仍波動，但較3月中稍緩和。輪證資金以較短線為主，截至4月23日，恒指牛熊證坐倉比為1對1.8，熊證重貨位於24700點及以上水平，牛證則處23400點附近。

《金融時報》報道，世衛閱覽了一份關於瑞德西韋的臨牀試驗報告，而且在意外情况下對外發布。報告顯示研究人員對237名患者進行測試，經一個月的治療後，實驗及對照兩組病人的致死率相若，藥物形同無效。消息傳出後，內地一眾醫藥股被做淡，其中平安好醫生（1833）在創52周新高後，上周五回落至111.2元，但仍守於10天線之上，未來有機會再挑戰52周新高。事實上，利好平安好醫生的消息也不少，其中旗下AI醫療系統成為世界上首個達到國際化標準的AI醫療系統。平安好醫生指，全球最大的家庭醫生組織WONCA認證平安好醫生的AI系統標準評定為最高級，屬全球首次，標誌着中國AI醫療技術與國際接軌。若看好平醫前景，可留意其購證（26264）。

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