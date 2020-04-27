蘇沛豐：維持高增長預期 中燃可趁低吸

疫情令中國經濟活動短期大減，我們估計，中燃於今年首季之售氣量按年減少約10%至15%。內地復工復產，中燃表示售氣量已回復溫和增長。現時股價較1月22日高位低21%，相信已反映疫情影響。

至於被股東沽售，應該只是因為股東有套現壓力，而非睇淡中燃前景。SK E&S液化天然氣貿易業務或受累油價大跌及能源需求減少，加上其負債比率高達160%，沽貨套現不足為奇。

中燃於4月23日向董事和合資格僱員授出期權，行使價23.8元，等於當日收市價。行使條件是公司盈利達標：2022年度（3月年結）純利達140億元，或者2023年度達150億元。此兩數字與去年6月公布的相同，意味管理層並沒因疫情調低該兩年之盈利目標，相信有助穩定投資者對公司長線盈利前景的信心。我們的分析員估計公司2020年度盈利92億元，若上述盈利目標能達到，代表未來兩三年高速增長。圖表上，中燃股價於22.4元附近形成利好的「小雙底」，上周五以大陽燭急升8%，料短期挑戰頸線28元，若突破，中長線量度目標33.3元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]