潘迪藍：美加碼刺激 經濟衰退料僅數月

繼美國參議院4月21日以口頭表決全票通過一項4840億美元的救助計劃之後，眾議院又在4月23日以388票贊成、5票反對通過了同一計劃，成為自從新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，第四個送交總統特朗普簽署的刺激經濟法案。

該法案將追加3200億美元撥款用於「工資保障計劃」（Paycheck Protection Program, PPP），以救助小型企業。這是因為，最初的2.2萬億美元救市計劃當中用於「工資保障計劃」的3500億美元，已經以創紀錄的速度用完。該法案還將向醫院撥款750億美元，並撥款250億美元用於新增的新冠病毒檢測。

投資者無視差勁數據 推高美股

這些最新注入的現金，足以防止企業大規模破產嗎？可能足夠，但「工資保障計劃」仍然有些凌亂，可能需要更多修補。

美國政府的財政回應接受了將會有很多工人被遣散，但它的目的是要保持這些企業的償付能力，並提供激勵措施，希望企業在隔離措施結束之後，迅速重新聘用員工。這種方針，加上激進的貨幣寬鬆政策，解釋了為什麼投資者會輕視之前令人震驚的失業人數兼且還推高美股。

在美國，僱員人數在500人以下的小型企業有3000萬家，僱用了整個私營板塊的差不多一半工人。如果救市計劃要有效，它們必須生存。但問題在於，小型企業手上的現金有限，亦難以從信貸市場取得貸款。

由4月3日開始，「工資保障計劃」為小型企業提供政府支持的貸款，數額最多相當於它們在隔離措施生效之前的2.5個月總工資（包括醫療保險），上限為1000萬美元，申請時只須提交小量文件，亦毋須抵押品。

如果這些貸款是用於支付長達2個月的工資、醫療保險、租金、按揭貸款以及公用事業收費（水電費等），只要借款的企業在6月30日或之前將工資恢復到新冠病毒肺炎疫情大爆發之前的水平（即「工資保障」的原意），就可以獲得豁免歸還貸款。至於不獲豁免歸還的貸款，利率亦只是1厘，還款期為2年，利息和本金可以延期歸還6個月。簡單來說，小型企業應該可以獲得足夠的資金來支付2個月的工資，條件只是它們要保留職位。

支援小企兩輪撥款6500億美元

美國的小型企業對這個計劃的反應十分踴躍，據報道已經有70%正在申請，其餘30%當中亦有很多表示有意申請。由於最初的3500億美元撥款已經用盡，所以計劃在4月16日就停止了接受申請。新法案為「工資保障計劃」追加了3000億美元撥款，令總額達到6500億美元。

根據我們的計算，這大致足夠讓「工資保障計劃」按原來的構思運作。截至2020年1月之前的12個月，美國的小型企業合共聘用了5990萬人，每人的平均月薪為4367美元，醫療保險費則為409美元。

假設每家小型企業都獲得相當於2.5月總工資的貸款，該計劃將需要發放7150億美元；若以90%成功申請計算，則只需要發放6440億美元。由於兩輪撥款合共有6500億美元，這將可以讓絕大多數申請的小型企業（即使不是全部）都獲得資金。

的確，我們的計算可能高估了貸款需求，因為1000萬美元的上限意味着，有一些公司將無法獲得相當於2.5月總工資的貸款。至於連鎖餐廳和酒店，在最初第一輪撥款中不被認定為小型企業，但根據新法案的準則，現在亦有資格申請「工資保障計劃」。

第二輪撥款很重要，因為它取消了監管機構施加的一項限制。第一輪撥款規定，小型企業需要將75%的貸款用於支付工資。因此，遭受疫情重創的企業因為裁員最多，獲得貸款的就最少。那些讓工人繼續上班及持續營運的公司，則獲得最大的回報。

美政府「無限承諾」助企業渡危機

值得關注的是，那些解僱了工人的企業幾乎沒有動機去重新僱用工人，因為它們不會獲得豁免歸還很多貸款。這個行政規定實際上破壞了財政刺激的原有意圖，兼且看起來像一個錯誤，現在將會被糾正。

另一個值得擔憂的是，該計劃對於解除隔離措施之後經濟重新啟動的樂觀假設。假設經濟活動在5月底恢復正常，小型企業就需要在1個月內將總工資恢復到疫情之前的水平，才能夠獲得豁免歸還全部貸款。

這樣的時間表似乎是不現實的。因為隔離措施可能只是逐步放鬆，而不是一下子完全取消，而迅速恢復正常。很多公司對於在6月30日或之前重新聘用所有工人，會有心理掙扎。那些受到疫情嚴重打擊的公司，重新聘用員工的速度就更慢。

另一個缺陷是，在聯邦政府對失業救濟金的資助於7月底結束之前，小型企業就已經要重新聘用工人整整一個月。這令到財政法案援助企業的部分與援助個人的部分有衝突。這個明顯的缺陷所在，至少應該將小型企業重新聘用所有工人的限期延長到7月底。

雖然這個經過修訂的一籃子計劃還不算完美，但整體來說是不錯，可以防止美國企業大規模破產，並因此保留到它們重新創造職位的能力。關鍵是，美國政府無限量的承諾，對企業提供足夠的財政支持，令它們能夠渡過這個危機。正是這個承諾令我們深信，美國的經濟衰退只會持續幾個月，而不是幾年。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]