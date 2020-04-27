經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：不等經濟最差才入巿

【明報專訊】小弟算是球迷，自從肺炎疫情後，球賽全數停頓，復賽無期。賽事停擺，門票收入固然消失，更致命的是電視廣播收入，以及贊助商收入均可能大減。歐洲球會向來不是賺大錢的行業，財政也非十分穩健。球會收入大減，自然想到節流，開刀對象當然是佔開支大部分的球員。有人認為班主富貴為何要球員減薪，也有人認為球員富甲一方還要企硬是貪婪之極，各有道理。

最合理的結果，就是各打五十。小弟大膽估計，結果是盡快復賽，不讓觀眾入場，快手完結球季，電視廣播及贊助收入仍可大部分袋袋平安。門票損失嘛！就要球會和球員齊齊分擔了。球員賺少一點，球會也賺少一點。

其他行業的情况也一樣。肺炎疫情，大家理解是「不可抗力」（當然在法庭上是否成立，則另一回事），是「上帝的旨意」，「大家都唔想」。但誰來埋單？所以疫情導致了不少爭議：收購是否仍要繼續？又或者是，租是否仍要交？

球會的例子告訴大家，法律是一回事，但法律以外也有人情和其他考慮。以香港的情况為例，地產商的確可以企硬要大家遵守「合約精神」，準時交租，閣下無生意與我何干？但是否所有地產商都會這樣做？大部分都不會。比較合情合理的方法，就是大家共同承擔損失，也就是減租。

新地（0016）租務收入佔集團總收入一半，也是香港最大的業主，也是市值最大的發展商。一舉一動也可能影響其他公司，也影響大家對業界的觀感。正是能力愈大，責任愈大。今次新地算是做了好的示範。

新地減租比政府紓困措施效益更大

首先，當然是主動提出減租，減幅達到三至五成，個別情况甚至去到八成。除了減經商戶經營壓力外，也保障了飲業及零售業前線員工的飯碗——美國的失業大軍，絕大多數也是來自這類工種。新地減租甚至比政府宣布紓困措施還要好，官僚必然低效，又一例證。

另外，因應社會情况轉變，新地也為商場設立外賣自取熱線，小弟也曾光顧，也十分期待居所附近的鼎泰豐開幕。而新地也增聘了300名關懷大使，在如此市况下逆市提供職位，十分難得。

當然小弟作為分析員，自然還是現實一點，還是看股價。環球股市回穩，新地股價也由低位約90元，反彈約14%，至現在的103元水平，反彈幅度和恒指差不多。至於年初至今，新地股價跌約14%，其實略為跑贏恒指。似乎樓價及租金下跌的負面因素，已經反映在股價上。

QE有助減輕供樓人士負擔

美國聯儲局的無限QE下，息口在可見將來應會繼續低迷。同時間，聯儲局放水的效應也傳到來香港，銀行拆息在這兩個星期持續向下，供樓人士的負擔也低了。與此同時，港美息差仍吸引資金流入，港元多次觸及7.75的強方兌換保險，金管局注入了港元，銀行體系結餘也大漲，這未必即時有利樓市，但至少減少了對「缺水」的擔心。

零售市道嘛，當然是一片慘淡。但風雨總會過去，每天仍在埋怨，就會錯失投資機會。舉例說，美國接下來幾個月的失業率勢將升破10%，甚至達到20%。GDP數據也會極其難看，收縮雙位數以上，這些均是「比金融海嘯更差」。紙上談兵的固然可以堅持「最差未過去」。的確是，但資金不會等「最差過去」時才追貨，看看美股由低位反彈了多少？

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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