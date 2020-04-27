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林少陽：期油投資者慘被「屈機」

【明報專訊】記得初入行時，紐約期貨交易所買賣的西得州中級（WTI）原油報價，「永遠」貴過倫敦買賣的布蘭特（Brent）原油幾美元。當時，業內人士解釋因為北美出產的WTI屬輕甜原油，提煉成本低於布蘭特賣的北海及挪威一帶出產的重硫磺原油，那幾塊美元的差價，在於產品的質量差異。

雷曼爆煲之後，整個世界的遊戲規則改變了。其中一個象徵這個新時代來臨的現象，包括上述WTI「永遠」貴過布蘭特這條「定律」，自2009年開始，WTI期貨價格由高水漸變低水，近年差價更愈拉愈闊，令「質量差異」理論宣告失效，於是有了新的解釋：因為美國近年頁岩油盛行，本土供求失衡，令優質的 WTI反而賣得更便宜。

從WTI與布蘭特由溢價變折讓，而且「扭曲」現象持續逾十年這個現象，提醒大家做投資絕對不能一本通書睇到老，解釋現象背後的所謂道理，亦不要信到足。在投資市場，真正管用的定律，恐怕只得一條供求定律，一旦供求失衡，其他什麼價值呀理論呀！隨時變成妨礙投資操作的絆腳石。

投資市場僅供求定律管用

與純度及單價極高的黃金不同，石油是易燃危險品，單價低、運輸及倉儲成本高，而不同產地的原油質量差異又大，令不同地區的原油期貨市場之間的價差套戥不可能出現。早前，有朋友問過我是否應該趁最近油價平過樽裝水的時候，買入一點石油相關產品圖利。當時，由於對OPEC+宣布減產仍然有一點期望，加上基於對不少北美產油商成本價高於每桶30美元的信念，而在開採成本通脹之下，長遠計油價未必能維持在20美元一桶的水平，我當時答案是長遠計，油價應該高於當時的價格。

運輸倉儲成本高 蝕倉租已可蝕死人

最後，我亦不知道這名朋友，最終有沒有買入石油期貨，而如果有的話，究竟是買了較貴的布蘭特期油，還是「價值投資」了西得州期油。

上星期，紐約期油跌至負值的時候，我好自責，因為當初忘記了警告這名朋友，商品期貨投資風險很高，其中遠期原油的價格，在油價處於低位時，往往較現貨出現巨額溢價（contango），而在油價高位，則錄得巨額折讓（backwardation），令買賣期油幾乎變成「長線必輸」的投機工具。借用教科書的理論，那是因為原油的倉儲成本高，大部分時間遠期原油都是較現貨高水，單是蝕倉租都可以蝕死投資者。因此，炒期貨的人，一定要快狠準，而這基本上是一個零和甚至是負和的遊戲，玩唔過。

買賣期油幾乎「長線必輸」

老實說，就連我自己都不知道商品期貨有負值這回事。出事後才知道，原來紐約期貨交易所是在4月15日才修例，容許原油期貨可以負值買賣。巧合地，在改例之後唔夠一星期的4月20日，當WTI的5月期貨結算當日竟然隊到-37.6美元一桶收市。最神奇的是，原來好多商品交易平台，在修例之後仍未來得及修改系統設定，容許交易員輸入負值買賣期油！好多客戶想斬倉都斬唔到。這般「屈機」之事，很多投資者事前都以為只會在九流國家出現，今次之後，投資者的三觀，又要再適度微調了。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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