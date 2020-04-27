經濟
陸振球 投資超限戰

投資策略

陸振球：航空公司應趁低油價做對冲

【明報專訊】今期《MONEY MONDAY》不少專欄都提及了上周紐約期油竟可跌至負值的黑天鵝事件，不少投資者傷亡慘重，現在大家都問，油價是否已再沒有投資價值？筆者記得，金融海嘯後油價由2008年7月的最高見每桶147.27美元，短短半年後便已插至32.4美元，當時便有石油末日論，不過兩年多後油價又已拗腰重上100美元。

短期油價走勢極難預測，但筆者相信巿場力量之下，不論油價升至不合理的超高，或跌至不合理的超低，供求便會自行調節，油價超高時便人人講節能和增產，超低時則會用油更爽手或生產商會減產，由Baker Hughes公布的數據便顯示，美國石油鑽井數目，由3月中時接近800個大減至最近的只有465個（見圖1），一個多月便減少約四成，當然石油供應不單止有美國的油井，還有頁岩油等，但相信經過較長時間之後，石油又會再見供求平衡。

其實，不單散戶難以看準油價變化，常用燃油的大型機構也可以中伏，國泰航空（0293）便曾在2011至12年當紐約期油價格接近100美元水平時做了大量對冲合約，之後油價見頂回落，國泰便也長期面對對冲油價出現的虧損，拖累股價長年受壓（見圖2），筆者也有投資銀行的朋友，曾在油價低見12美元為某家東南亞航空公司做了大筆油價對冲，往後數年該航空公司卻由對冲合約賺了大錢。

國泰同系太古地產提供租金支援

現在因疫情不少航空公司幾乎業務減少了八至九成，但若自信實力雄厚或有國家支持，這時在油價極低位做長年期的對冲合約，則將來待疫情過去後，便可能大賺特賺，股東也可受惠，未知國泰可有這個打算或有能力做對冲？

說到國泰業務受疫情打擊，便想起其同系的太古地產（1972）也受到疫情極大影響，而據其公司表示，原來去年社會運動開始，便是首批自2019年夏季以來向租戶提供租金支援措施的發展商之一，直至今年零售業受到新冠狀病毒疫情影響亦沒有停止，因應租戶處境加大力度援助，以幫助他們維持業務營運。

[陸振球 投資超限戰]

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