陸振輝：好好享受第四個二十年

人生不過百年，若分成五個二十年，就唯有第四個二十年，即60至80歲才是無憂無慮、無牽無掛來享受退休人生的黃金時代。所以，不要在人生最美好的時光裏穿得最醜、吃得最差、用得最簡、活得最便宜！真正的衰老並不是從年齡開始，而是從內心的屈服和對生活的厭倦開始的。如果在現實生活中承受了太多的責任、負擔和約束，那煩惱、苦悶和衰老就會隨之而來。因此要保持年輕和對審美有要求的心，給人有優雅得體、儀表出眾的感覺，那退休者自己的心態也會隨之而年輕起來。

退休者要對自己多一點關愛，要追求合理的夢想。在力所能及的情况下，不單可以外出旅遊，還可以到外地置業去建立夢想中的第二家園。畢竟把自己照顧好，才是對下一代最好的安排。

人生不過是一睜眼、一閉眼而已，退休者更要且行且珍惜，才能過好這個珍貴的黃金時代。

《退休做中產》作者

[陸振輝（聽琴的牛） 優游歲月]