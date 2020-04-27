經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：網簽有助查證物業問題

【明報專訊】以前筆者在大灣區買樓，由於買賣系統未完善，所以在未取得紅本前，真的會提心吊膽，一來錢已交了給發展商，但又不知道政府是否承認這單交易，買樓只能靠個「信」字。但自從實行了網簽程序，投資就安全得多了，也代表政府承認有關買賣是合法的，如有任何問題，政府必須受理。

其實，網簽最早的出現，是2007年由國家住房及鄉村建設委員會（建委）提出的二手樓交易新規定，在2013年國務院發布「國五條」後，將網簽沿用在一手樓交易流程之中。而網簽的用處在於避免出現「一房多賣」的情况，同時加強房屋預售管理。

避免「一房多賣」 加強房屋預售管理

網簽是目前內地購買物業不可避免的步驟之一，行內稱之為網上房產證，通常買家在確認購買樓盤簽訂購房合同，繳納全數房款或首期後，就可進行網簽。網簽由各地住房和鄉村建設局負責，可以在當地住房及鄉村建設局政務網查詢網簽情况。而網簽合同實際上就是由發展商在當地住房及鄉村建設局中備案註冊電子樓盤表後，由建設局擬定的合同。網簽時，發展商代表會打印出相應合同，和購房人當面簽訂，之後24小時內登記到網上系統之中。網簽後，購房者會有一份紙質網簽合同保存。

網簽情况可以在當地商品房網簽備案情況查詢系統中查詢，買家可以根據自己的網簽號，隨時查閱自己購房網簽情况，同時也可以在購房前查詢該樓盤網簽是否順利、預售證具體情况等信息。網簽就是為了讓房地產交易更加透明化，令投資者更加安全投資！

假如大家發現所投資的樓盤近半年都沒有網簽，出不到網上房產證的話，即代表項目有問題，所以必定要留意網簽，網簽狀况就如一個人預早知道自己有沒有病。政府通常的做法是，當有人投訴或發展商欠債、證伴未齊全都不發網簽，如發現樓盤很久也沒有網簽，就要問清楚，一日網簽和房產證出不到，就等於已中伏買了爛尾樓。

所以筆者建議，投資前後也最好上網查看網簽紀錄，網簽就等同網上房產證，如付錢後幾個月內都做不到網簽，而投資前又查到項目已幾個月停止沒有任何網簽交易，即代表項目應存在問題，也是中伏位和陷阱的警號！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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