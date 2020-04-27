兩會料下月展開 利好消費基建 分析：中央重點保就業谷內需

明報記者 黃清瑤

回顧歷史，以往兩會召開前一星期及會議期間，A股表現普遍向上（見表）。以2019年為例，兩會前10天A股報2804點，會議期間累計升了0.93%，會議結束後30天累升7.44%，反映兩會召開前投資獲利機率甚高。

召開前投資獲利機率高

今年由於肺炎疫情，導致不少工廠停工，民眾減少外出消費，經濟受到嚴重打擊，首季GDP萎縮6.8%，是1992年有紀錄以來首次錄得負增長，坊間更有不少分析機構預期中國GDP全年增長不足2%。此情况下，中央政府更會力谷內需和基建投資，以確保經濟穩定增長，這兩大板塊相信會是兩會的焦點。

耀才證券研究部分析員黃澤航表示，是次疫情影響國際訂單，而令內地經濟未能迅速恢復，面對不穩定因素，相信中央會大力推動內需，及以保就業為重點。內需板塊方面，市場上有聲音表示，會議內容或會圍繞內房板塊，但房屋為民生用品，在「房住不炒」的政策下，相信中央會繼續穩定樓價，建議投資者毋須有太多憧憬。

消費板塊方面，過往GDP有一半都是由服務業帶動，相信兩會將討論發放補貼消費券，以推動民眾消費及利好銷售行業。疫情促使民眾在家消費，加上阿里巴巴（9988）日前推出「五五購物節」，相信短線利好電子商務板塊，當中投資者可留意阿里巴巴及拼多多（美國上市編號：PDD）。

料發放消費券 利好電子商務板塊

另外，政策亦會短期利好超市股如國美零售（0493）、永輝超市（滬：601933），但黃澤航提醒，疫情大幅度拖累國美零售的線下銷售，投資者入市前須留意。其中一隻市場矚目的線上消費股美團點評（3690），由於其毛利率主要來自酒店業務，因此預計相關股份恢復速度緩慢，儘管外賣業務於疫情期間不錯，但投資者宜先觀察才考慮入市。

黃估計，消費券推出會促使內地中產人士購買高端消費品，如白酒及能源汽車，當中投資者可留意貴州茅台（滬：600519）、寧德時代新能源科技（深：300750）。

汽車板塊方面，汽車屬於傳統大眾耐用消費品，根據過往傳統，內地人都喜歡在十一國慶前後買車，因此傳統汽車股一般都會在這段時間被炒起。「今年因為疫情關係，汽車銷量下跌，一旦內地封城政策放寬，流動性逐漸提升，相信汽車股會有一番炒作。」

然而，黃澤航認為以目前疫情來看，汽車股炒作至少要待半年或更長時間，而國產新能源汽車公司，如比亞迪（1211）、吉利汽車（0175）受到Tesla進駐國內市場影響，對他們新能源汽車市場份額會有較大衝擊，建議投資者格外小心。

基建亦是今次兩會的另一個重點，推動經濟發展最快速的方法是增加基建投資，一方面可以保就業，另一方面亦可以提升國家設施。基建又分為新基建及舊基建，舊基建行業主要包括鐵路、環保、水泥及鋼鐵等，新基建行業則包括5G、雲計算、人工智能、數據中心及電動汽車充電站等。

推動新基建行業 料5G相關股炒起

根據中國信息通信研究院預測，5G網絡建設將帶動產業鏈上下游及各行業應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。而5G範疇甚廣，當中涵蓋了基站建設、晶片設計加工、金融支付及信用體系等。

另外，早前國家電網公司正組織展開「十四五」電網規劃研究，當中特別提到會加快推進特高壓輸電技術，由國企及央企高鐵及城軌與相關技術有直接關係，料兩會將提及相關發展，投資者可留意內地電器機械、輸配電公司許繼電氣（滬：000400）。此外，疫情緩和、封城政策進一步放寬，同時會利好高鐵、飛機等行業。

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