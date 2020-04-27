謝偉銓：劏房租管研究三問

其次，要研究劏房，要先了解其數量及所在位置，當中涉及違規的比例，以及居住人口數量等。惟觀乎現時可參考的官方數據，已是統計處2018年發布的《2016年中期人口統計——主體性報告：居於分間樓宇單位人士》，當時全港約有2.7萬多個屋宇單位內有分間單位（劏房），估計劏房數量約9.27萬個，即平均一個單位被劏成3.4伙，並推算劏房住戶有逾20萬人。

劏房屬違規改建 如隱形計時炸彈

不過審計署曾批評，上述統計的訪問成功率偏低，且十分倚賴設算，其預計的9.27萬個劏房中，只有約5萬個是依據成功訪問個案計算出來，餘下約4.2萬個是依靠輔助數據或宏觀編輯設算；此外，近年愈來愈多劏房隱藏於工廈內，難以追蹤。 據知，小組的首次會議將定出研究範圍，包括釐定劏房定義，那麼小組會否同時搜集及更新劏房的數據和資料呢？小組的任期直至明年10月，完成討論後會向政府撰寫最終報告，在報告提交前的一年半時間，是否暫停取締違規劏房呢？

事實上，市面不少的劏房均屬違規改建或加建，涉及滲水、樓宇結構荷載等問題。過去屢屢發生的奪命火警意外，反映劏房猶如社區的隱形計時炸彈。惟多年來政府對待違例劏房沒有計劃大規模取締或「截龍」，反而擬就其租金水平或租務設置管制，觀感上猶如發放劏房合法化的訊息，叫人百思不得其解。

筆者十分體諒劏房住戶的生活困境，既面對惡劣居住環境，又要承受沉重租金負擔。不過單靠設立劏房租管，未必能解決前述安全、衛生問題，更可能未見其利先見其害，租戶或被大幅加租甚至迫遷，故期望政府能把握研究租管的時間，積極落實增建過渡房屋，在未能大幅增加公營房屋前，緩解部分劏房住客的居住問題，才是現時較佳的方案。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]