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謝偉銓 銓之講場

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謝偉銓：劏房租管研究三問

【明報專訊】新成立的「劏房租務管制研究工作小組」（小組）將於本周三（29日）舉行首次會議，筆者認為，在研究劏房租管的可行性前，先要釐清劏房定義，掌握現時實際劏房數據和資料。所謂劏房，根據屋宇署的定義又可稱為「分間單位」，一般指在建築物原先經批准的圖則上顯示的一個樓宇單位，被分間成兩個或以上的獨立房間。但除此以外，市面上還有廚廁共用的板間房、牀位，以至較新式的太空艙等，種類五花八門，界線模糊，是否應一律歸類為劏房呢？

其次，要研究劏房，要先了解其數量及所在位置，當中涉及違規的比例，以及居住人口數量等。惟觀乎現時可參考的官方數據，已是統計處2018年發布的《2016年中期人口統計——主體性報告：居於分間樓宇單位人士》，當時全港約有2.7萬多個屋宇單位內有分間單位（劏房），估計劏房數量約9.27萬個，即平均一個單位被劏成3.4伙，並推算劏房住戶有逾20萬人。

劏房屬違規改建 如隱形計時炸彈

不過審計署曾批評，上述統計的訪問成功率偏低，且十分倚賴設算，其預計的9.27萬個劏房中，只有約5萬個是依據成功訪問個案計算出來，餘下約4.2萬個是依靠輔助數據或宏觀編輯設算；此外，近年愈來愈多劏房隱藏於工廈內，難以追蹤。 據知，小組的首次會議將定出研究範圍，包括釐定劏房定義，那麼小組會否同時搜集及更新劏房的數據和資料呢？小組的任期直至明年10月，完成討論後會向政府撰寫最終報告，在報告提交前的一年半時間，是否暫停取締違規劏房呢？

事實上，市面不少的劏房均屬違規改建或加建，涉及滲水、樓宇結構荷載等問題。過去屢屢發生的奪命火警意外，反映劏房猶如社區的隱形計時炸彈。惟多年來政府對待違例劏房沒有計劃大規模取締或「截龍」，反而擬就其租金水平或租務設置管制，觀感上猶如發放劏房合法化的訊息，叫人百思不得其解。

筆者十分體諒劏房住戶的生活困境，既面對惡劣居住環境，又要承受沉重租金負擔。不過單靠設立劏房租管，未必能解決前述安全、衛生問題，更可能未見其利先見其害，租戶或被大幅加租甚至迫遷，故期望政府能把握研究租管的時間，積極落實增建過渡房屋，在未能大幅增加公營房屋前，緩解部分劏房住客的居住問題，才是現時較佳的方案。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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