陳大為：要錢定要貨？現在還是將來？（下）

1. 要錢,還是要貨?

2. 投資在現在,還是將來?

而兩大指標:

1. 預期通脹率

2. 短債與長債利率差

當預期通脹率升,即是預期錢購買力下降,於是現在買貨和資產,好過持有錢;反之,預期通脹率降,預期錢購買力升,則現在持有錢比貨更佳。

四種情境組合 可助推算未來

當短債與長債利率差上升,即是未來的風險比現在高很多,於是,除非某投資未來的回報極佳,不然投在現時短期的項目更佳。相反,若果當短債與長債利率差下跌,即是未來的風險和現在差不多,那麼只看預期回報即可。

然後,就有4種組合:

1. 預期通脹率跌,短債與長債利率差升:最經典的泡沫爆破情况,錢的購買力上升,未來風險遠高於現在,所以要錢唔要貨,而且死keep住錢。

2. 預期通脹率升,短債與長債利率差跌:最經典的泡沫暴脹情况,錢的購買力下降,未來風險卻和現在相若甚至更低,個個瘋狂要貨,要投資,要擴張,加槓桿投資到各種天花亂墜的「遠景」上。

3. 預期通脹率升,短債與長債利率差升:錢的購買力下跌,適合買貨和投資,但是對遠景不清楚,所以只集中投資刻下較成熟穩定的行業,或者乾脆買商品(如貴金屬),消費亦傾向現時所需。

4. 預期通脹率跌,短債與長債利率差跌:錢的購買力上升,適合持有各種錢或跟錢相關的產品,而因遠景和現在風險相若,所以不論年期幾長,能給予足夠穩定回報即可。

如此一來,不同時期就有不同的投放:

1. Cash is king:前提當然係trustworthy cash;連消費都慳,遑論投資。當然也是無槓桿,銀行更多投放在證券資產而非貸款。

2. 各種高風險高回報的項目:不論股、樓、垃圾債、crypto-currency、商品,derivatives等等,而且leverage is your best friend;公司擴張,新公司湧現,而銀行更多投放在貸款資產而非證券。

3. 低風險的資產、有穩定回報的工具:成熟行業穩健公司的股票,乃至可以hedge到購買力下跌的法幣工具,如黃金和其他商品(除貴金屬,油氣、農產品等等也可);銀行更多投放在證券資產而非貸款。

4. 各種由貨幣衍生的「產品」,有固定回報就好,如各種債券和票據,風險回報高即可,而固定資產尋租也是可以的選擇;銀行更多投放在貸款資產而非證券(是以更多carry-trade去尋租)。

毋須「客觀宏觀經濟規律」

既然整個市場都是由大大小小的個人或機構的人選擇和行為所組成,上述4種組合基本將整體經濟周期包含在內。如此,實際上毋須去找尋一個「客觀的宏觀經濟規律」,而只是按不同的組合描述現況,再以此為基礎預期不同的可能性,衡量其中的取捨再作出對未來的預期。

至於詳情若何,篇幅所限,遲些有機會再論。下期「返回地表」,貼市討論投資問題。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]