陳大為：要錢定要貨？現在還是將來？（下）

1. 要錢，還是要貨？

2. 投資在現在，還是將來？

而兩大指標：

1. 預期通脹率

2. 短債與長債利率差

當預期通脹率升，即是預期錢購買力下降，於是現在買貨和資產，好過持有錢；反之，預期通脹率降，預期錢購買力升，則現在持有錢比貨更佳。

四種情境組合 可助推算未來

當短債與長債利率差上升，即是未來的風險比現在高很多，於是，除非某投資未來的回報極佳，不然投在現時短期的項目更佳。相反，若果當短債與長債利率差下跌，即是未來的風險和現在差不多，那麼只看預期回報即可。

然後，就有4種組合：

1. 預期通脹率跌，短債與長債利率差升：最經典的泡沫爆破情况，錢的購買力上升，未來風險遠高於現在，所以要錢唔要貨，而且死keep住錢。

2. 預期通脹率升，短債與長債利率差跌：最經典的泡沫暴脹情况，錢的購買力下降，未來風險卻和現在相若甚至更低，個個瘋狂要貨，要投資，要擴張，加槓桿投資到各種天花亂墜的「遠景」上。

3. 預期通脹率升，短債與長債利率差升：錢的購買力下跌，適合買貨和投資，但是對遠景不清楚，所以只集中投資刻下較成熟穩定的行業，或者乾脆買商品（如貴金屬），消費亦傾向現時所需。

4. 預期通脹率跌，短債與長債利率差跌：錢的購買力上升，適合持有各種錢或跟錢相關的產品，而因遠景和現在風險相若，所以不論年期幾長，能給予足夠穩定回報即可。

如此一來，不同時期就有不同的投放：

1. Cash is king：前提當然係trustworthy cash；連消費都慳，遑論投資。當然也是無槓桿，銀行更多投放在證券資產而非貸款。

2. 各種高風險高回報的項目：不論股、樓、垃圾債、crypto-currency、商品，derivatives等等，而且leverage is your best friend；公司擴張，新公司湧現，而銀行更多投放在貸款資產而非證券。

3. 低風險的資產、有穩定回報的工具：成熟行業穩健公司的股票，乃至可以hedge到購買力下跌的法幣工具，如黃金和其他商品（除貴金屬，油氣、農產品等等也可）；銀行更多投放在證券資產而非貸款。

4. 各種由貨幣衍生的「產品」，有固定回報就好，如各種債券和票據，風險回報高即可，而固定資產尋租也是可以的選擇；銀行更多投放在貸款資產而非證券（是以更多carry-trade去尋租）。

毋須「客觀宏觀經濟規律」

既然整個市場都是由大大小小的個人或機構的人選擇和行為所組成，上述4種組合基本將整體經濟周期包含在內。如此，實際上毋須去找尋一個「客觀的宏觀經濟規律」，而只是按不同的組合描述現況，再以此為基礎預期不同的可能性，衡量其中的取捨再作出對未來的預期。

至於詳情若何，篇幅所限，遲些有機會再論。下期「返回地表」，貼市討論投資問題。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]