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蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：歷史洪流 擋也擋不住

【明報專訊】這周，大家仍然是被迫不停見證歷史，油價不單跌到零，甚至還有負數這東東。見證的當然還有燈塔國大統領的偉論——內服滴露消毒藥水可對抗新冠肺炎，很難想像這出自宇宙第一強國第一號人物嘴裏。這周讓小金人覺得2020庚子年威力不是蓋的還有朝鮮金正恩傳聞去世的黑天鵝，今年絕對是黑天鵝湖。

本文聊聊對於對朝鮮這件事的一些觀察和個人看法，這事實上跟經濟和股市也是有很大相關的，股市在3月底開始反彈，美股至今已經反彈了30%，港股也有15%，現在市場開始進入窄幅震盪，而壞消息在累計，可能一小段時間後市場又再展跌浪。

歷史上，朝鮮半島就是中國極度敏感地帶，中國近500年對外作戰往往因朝鮮而起。明朝萬曆抗日援朝，清朝的甲午戰爭，上世紀五十年代抗美援朝，就算現在，中國真正有簽盟友協定的也就朝鮮一國，雖然貌合神離，離心離德。可如果朝鮮落入美國一方手裏，中國將直接面對美國(雖然我覺得沒什麼分別)，所以無論從歷史上、感情上、戰略上，朝鮮對現在的中國都是敏感地帶。不過，朝鮮事實上近幾十年跟中國離心離德，金正日擁核後更是，到了金三代就更是成了美國惡心中國的一個梗。嚴格說，現在的朝鮮對中國簡直是負價值，可是中國只能啞巴吃黃連。

周三，美國CNN報道了這一事件，當然，對CNN大家信任普普。可是，小金人覺得也空穴來風未必無因。首先，這事情已經過去4天了，朝鮮別說金正恩出現，連官方闢謠都沒有。別忘了，金日成當時去世一天才公開，而金正日去世兩天才通報。而周四中國特使宋濤還和北京阜外醫院/301醫院醫生到朝鮮，而中國更是停了關內到丹東的火車，一切好像也不是那麼謠傳。

朝鮮領導人金正恩上周已經缺席紀念他的祖父、朝鮮國父金日成誕辰108周年的「太陽節」，引發外界猜測下落。 金正恩最後一次在官媒露面是4月12日，但公開照片上沒有標註日期。這些具代表性的活動金正恩沒有到場，確實讓人懷疑。北京阜外醫院在中國以心臟科聞名，而金正恩的爺爺金日成和爸爸金正日，都據說是死於心肌梗塞，看來這可能是他們的家族病，雖然不能確認金正恩到底現在怎樣，可是以他1.69米身高，據說125公斤體重，加上據說一天兩包煙和面對的政治形勢，對於任何一個人都是心力憔悴的。

現在最廣泛的傳聞是金進行心臟搭橋手術失敗而陷入昏迷，當然咱們不知道，可素來報道朝鮮新聞最準確的日本媒體也是如是說，看來各方證據都指向這個說法。現在市場都在傳聞下一個接班人可能是金正恩胞妹金與正(朝鮮勞動黨第一副書記)，金正恩這麼年輕，當然沒有明確的接班名單，一旦他本人出了意外，政權落誰手上還很難說，除了曝光度最高的金正恩胞妹金與正，其他黨高層也未必沒有機會掌權。

朝鮮接班人將決定未來東北亞國際政治局勢，而該國現在的重臣有三個重要人物：崔龍海、朴鳳柱和金永南。崔龍海去年晉升朝鮮名義上的國家元首，成為最高人民會議常任委員會委員長。這事實上是官方名譽最高職位，在此之前，崔龍海擔任掌握權勢的朝鮮人民軍總政治局長。除了崔，前內閣總理、現任朝鮮勞動黨中央政治局常務委員會委員的朴鳳柱，則曾監督朝鮮推動引入更多自由市場功能來重振經濟。除了這兩個，還有三朝元老金永南。可是除了金與正，其實還有兩個金家人——金正恩叔叔金平日和哥哥金正哲。如果金三代真如傳聞，朝鮮將陷入極大動盪。而局勢對中國也未必不利，這五六個重要人物裏，跟中國關系很不錯還是一大半，可能北京能借此機會重新加強對朝鮮的控制。

小金人今天聊到這個政治問題，不是無聊，而是想說明一個問題。真正的超級大國哪怕短暫陷入困境，陷入某方面的僵局，就算短暫失利，若干時間後，他還是能拿回他基本盤的。中國在近20年對朝鮮的影響日益消退，甚至淪落到被其玩弄而無可奈何，可時間一到，某個事件，你會發現「你大爺還是你大爺」，中國還是會回來的。星期五，小金人跟朋友喝咖啡，朋友說你覺得你怎麼看香港形勢？當然我也不知道，我只是告訴朋友，香港的反對勢力將很快體驗對手的分別，不再是林鄭領導的弱勢政府，他們面對的將是中國政府及中國，你再厲害，慢慢你會體驗到疲憊、焦慮和無力感。哪怕三季度遊行暴動再來又如何？這次中國政府將是全面應戰。結果如何，不遠的將來大家拭目以待！

可能朋友們會反駁說，中國如何現在正四面受敵，草木皆兵……小金人只想說，首先，現在這世界大勢，你以為打人那個就好威好厲害嗎？現在的狀態，對中國這種對手，打人和被打的還不知道誰更受傷。再者，現在中國慘？慘得過七八年前的俄羅斯，當時克里米亞事件後加上持續低油價，俄羅斯簡直是落水狗，甚至不能拿國旗參加奧運會，然後呢？現在俄羅斯崩了嗎？烏克蘭能奈何俄羅斯嗎？二戰後的德國、日本，後來崩了嗎？真正的超級大國美國、俄羅斯、中國、德國、日本、英國這些，你是可以短暫挫折他們，可卻是無法摧毁他們的。別說香港，哪怕台灣，你看看台灣有沒有機會獨立，哪怕出去了，能多久？以中國這種體量的國家，傾國之力跟你耗個幾十年，這是沒人耗得起的。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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