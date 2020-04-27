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2020年4月27日星期一
環球數據前瞻
Webb：港府支持 企業WVR勢成行 諮詢本周截止 道富稱相關風險已逐漸浮現
四大內地科網股料可受惠
鵬格斯：個人WVR風險更大
華置疑棄租恒大中心 去年租金6400萬
大家樂盈警 去年純利瀉90%
商品大王羅傑斯：油價築底回升 股市熊市反彈
如一生僅可投資20次 每次先充分了解
港樓不值博 寧投資內地農村 地價樓價偏低 國策推動未來發展
人行研推數碼貨幣 方便追蹤資金流向 蘇州雄安成都深圳成試點 分析：爭成領域先行者
金管局與業界研究發展數碼貨幣
英恒：駕駛輔助系統成公司增長動力
羅兵咸：料內銀今年不良貸款率升至3%
財新：中行「原油寶」客戶 料蝕逾90億人幣
天貓淘寶：今在港試行「全球包郵計劃」
安盛：投資波動有助客戶投儲蓄保
環保音箱 擴音不耗電 港商累積賣出30多萬個
與美籍華人合作 引入納米防護液
張兆聰：中美各走鷹派 港股添陰霾
霍家成：量入為出 可大省開支
環球數據前瞻
金子：AI獲國際認可 平醫購26264
張兆聰：樓市或小陽春 新地博反彈
蔡金強：歷史洪流 擋也擋不住
陳大為：要錢定要貨？現在還是將來？（下）
謝偉銓：劏房租管研究三問
兩會料下月展開 利好消費基建 分析：中央重點保就業谷內需
沈永年：網簽有助查證物業問題
陸振輝：好好享受第四個二十年
陸振球：航空公司應趁低油價做對冲
陸振球：投資農產品 古人智慧值得參考
林少陽：期油投資者慘被「屈機」
技術取勝：中電仍守上升軌
李聲揚：不等經濟最差才入巿
潘迪藍：美加碼刺激 經濟衰退料僅數月
蘇沛豐：維持高增長預期 中燃可趁低吸
李順威：遠期大高水 期油ETF變相月月蝕
劉思明：港股待變 兩手準備
何啟聰：百元關整固 美團購24091
瑞銀亞洲：季績前做淡 匯控沽25895
摩根大通亞洲：憧憬五五購物節 阿里Call 20724
周顯：中小券商應另設監管制度
何國良：今年以來巿場行業差距突出
何濼生：中美倘開戰 勢必真攬炒
王弼：博油價急彈 應買油股Call
曾淵滄：騰訊長實各有吸引力
湯文亮：買口罩的煩惱
陳永傑：通脹低迷可期 息難加
廖偉強：疫後樓市三部曲
布少明：樓市進一步突破的契機
李志成：失業率續升 無減置業需求
盧楚仁：油價爆煲後遺症漸浮現
嘉華溫偉明：疫情下籲減辣刺激樓市 指BSD太辣 宜先調低吸境外買家
倘撤「限聚令」 下月一手料重上1500宗
一手沽150伙 一個月最旺周末
十大屋苑周末22成交 兩月高
翰林峰1房月租1.82萬 低市價7%
海日灣兼融分層與洋房
愉景新城盤源減 呎價守1.4萬
疫情存隱憂 債券基金有利可圖
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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Webb：港府支持 企業WVR勢成行 諮詢本周截止 道富稱相關風險已逐漸浮現
四大內地科網股料可受惠
鵬格斯：個人WVR風險更大
華置疑棄租恒大中心 去年租金6400萬
大家樂盈警 去年純利瀉90%
商品大王羅傑斯：油價築底回升 股市熊市反彈
如一生僅可投資20次 每次先充分了解
港樓不值博 寧投資內地農村 地價樓價偏低 國策推動未來發展
人行研推數碼貨幣 方便追蹤資金流向 蘇州雄安成都深圳成試點 分析：爭成領域先行者
金管局與業界研究發展數碼貨幣
英恒：駕駛輔助系統成公司增長動力
羅兵咸：料內銀今年不良貸款率升至3%
財新：中行「原油寶」客戶 料蝕逾90億人幣
天貓淘寶：今在港試行「全球包郵計劃」
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環保音箱 擴音不耗電 港商累積賣出30多萬個
與美籍華人合作 引入納米防護液
張兆聰：中美各走鷹派 港股添陰霾
霍家成：量入為出 可大省開支
環球數據前瞻
金子：AI獲國際認可 平醫購26264
張兆聰：樓市或小陽春 新地博反彈
蔡金強：歷史洪流 擋也擋不住
陳大為：要錢定要貨？現在還是將來？（下）
謝偉銓：劏房租管研究三問
兩會料下月展開 利好消費基建 分析：中央重點保就業谷內需
沈永年：網簽有助查證物業問題
陸振輝：好好享受第四個二十年
陸振球：航空公司應趁低油價做對冲
陸振球：投資農產品 古人智慧值得參考
林少陽：期油投資者慘被「屈機」
技術取勝：中電仍守上升軌
李聲揚：不等經濟最差才入巿
潘迪藍：美加碼刺激 經濟衰退料僅數月
蘇沛豐：維持高增長預期 中燃可趁低吸
李順威：遠期大高水 期油ETF變相月月蝕
劉思明：港股待變 兩手準備
何啟聰：百元關整固 美團購24091
瑞銀亞洲：季績前做淡 匯控沽25895
摩根大通亞洲：憧憬五五購物節 阿里Call 20724
周顯：中小券商應另設監管制度
何國良：今年以來巿場行業差距突出
何濼生：中美倘開戰 勢必真攬炒
王弼：博油價急彈 應買油股Call
曾淵滄：騰訊長實各有吸引力
湯文亮：買口罩的煩惱
陳永傑：通脹低迷可期 息難加
廖偉強：疫後樓市三部曲
布少明：樓市進一步突破的契機
李志成：失業率續升 無減置業需求
盧楚仁：油價爆煲後遺症漸浮現
嘉華溫偉明：疫情下籲減辣刺激樓市 指BSD太辣 宜先調低吸境外買家
倘撤「限聚令」 下月一手料重上1500宗
一手沽150伙 一個月最旺周末
十大屋苑周末22成交 兩月高
翰林峰1房月租1.82萬 低市價7%
海日灣兼融分層與洋房
愉景新城盤源減 呎價守1.4萬
疫情存隱憂 債券基金有利可圖
Webb：港府支持 企業WVR勢成行 諮詢本周截止 道富稱相關風險已逐漸浮現
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張兆聰：中美各走鷹派 港股添陰霾
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張兆聰：樓市或小陽春 新地博反彈
蔡金強：歷史洪流 擋也擋不住
陳大為：要錢定要貨？現在還是將來？（下）
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兩會料下月展開 利好消費基建 分析：中央重點保就業谷內需
沈永年：網簽有助查證物業問題
陸振輝：好好享受第四個二十年
陸振球：航空公司應趁低油價做對冲
陸振球：投資農產品 古人智慧值得參考
林少陽：期油投資者慘被「屈機」
技術取勝：中電仍守上升軌
李聲揚：不等經濟最差才入巿
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愉景新城盤源減 呎價守1.4萬
疫情存隱憂 債券基金有利可圖
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