霍家成：量入為出 可大省開支

吳先生與大部分港人一樣是「樓奴」，估計供樓是其一大重擔。按吳先生透露，現時物業按揭貸款餘額為470萬元，假設目標要65歲退休前供完物業，即剩餘供款期為13年，每月要供34,561元，已佔他每月支出大約七成。有銀行提供每兩星期供款計劃，吳先生可選擇每兩星期供款17,281元，還款期更可縮短1年，全期利息亦可慳大約67,000元。如果照舊揀13年供款期，每兩星期供款可減少6%至16,211元，將每月佔支出比例壓縮至64%，全期利息開支更可慳到73,135元。

另外，吳先生現金及股票價值大約45萬元，由於未能掌握其投資組合，故只能建議他今明兩年要以減低風險為主，短期要特別留意疫情變化、英國脫歐進展；長期則要留意中美貿易戰有否變卦，以及美國大選等不明朗因素，所以筆者建議現階段應先檢視倉位、逐步減磅，同時可留意未來環球大勢。

購自願醫保 增退休醫療保障兼可扣稅

除了股票外，投資相連壽險計劃其實也是另一不錯的投資方法，一般整個供款年期由5至30年不等，但亦有部分產品設有終身的供款期。另外需要注意的是，有些產品如果提早退保或提取款項的費用會較高，尤其於保單供款初期，所以供款人要慎重考慮供款能力，尤其吳先生例子每月開支已經相當大，計劃完才能連本帶利提款。惟要留意投資相連壽險計劃之保單價值，亦會受投資風險及巿場波動影響，實際回報可能會較假設回報率大幅波動，甚至出現虧損。

根據吳先生上述一直靠公司保險作為保障，但由於未清楚保險產品類型及詳細內容，因此不能作出任何分析，建議吳先生向公司或所投保公司先了解所投保產品，之後再向專業理財顧問查詢。目前雖然有公司保險，但如果吳先生退休，或者不再為這間公司服務，其員工醫療保障會隨之而失效！其實一盤完善的退休理財計劃少不得保險，醫療保險尤其是必需品，建議完全無購買個人醫保的吳先生考慮可扣稅自願醫保的「標準計劃」，一來以入場門檻較低的價錢已可以得到最基本的醫療保障；二來已存在疾病亦受保，且可續保至100歲；三來可以扣稅。此舉既可靠自己加強醫療保障，又可減少繳交稅項，值得考慮。另外亦建議吳先生亦要每半年檢視一下強積金戶口，可考慮逐步將基金組合轉為較低風險水平，為退休部署 。筆者認為擁有「收費平」、「分散投資」及「隨齡降險」三大特色的「預設投資策略」（DIS）是個不錯的選擇。當中的核心累積基金在2019年表現不俗，其回報率達18.18%，跑贏保證基金及保守基金，更高於個別股票市場基金。

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康宏理財服務有限公司聯席董事

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