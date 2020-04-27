經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：中美各走鷹派 港股添陰霾

【明報專訊】上周港股回落，美股反覆但科技股偏強，大型股FANG、概念如雲計算、遙距工作、醫療續有炒作，人造肉、大麻股也起動。大勢來看，筆者傾向美國呈上落市格局，概率超過50%，再度展開漫長升浪的機會約20%至30%，回落概率則較低。債息可能短線已見底，長債息尤其有回升的可能，但仍要觀察，而筆者預期的美元轉弱則未有發生，金價再度試頂，但市場似乎有些畏高。

全球疫情減退，美股一枝獨秀，科技比重大的韓國和台灣股市也理想，中港股市動力一般。一場疫情曝露出全球供應鏈極端依賴中國，有點70年代石油危機時，全球依賴中東一樣。當年一場危機令美國非常警惕，既增強中東各方面的影響力，又禁止本國出口石油，同時大幅提升耗油效率，總之不會再犯同一次錯誤。

疫情暴露供應鏈極端依賴中國

中國製造業非常強勁，基本上所有產業鏈都齊全，廠商很容易找到各式各樣的供應，令搬遷生產線極不容易。若內需進一步壯大，產品離客戶更近，優勢將更明顯。即使美國和日本表明會出資協助企業遷回本國，但一時三刻難有成效。

中國戰狼外交愈來愈強硬

但短線做不到，不代表中長期也不變，尤其中國的戰狼外交愈來強硬，西方也好，亞洲鄰國也好，都開始面對要賺錢還是要國安的問題。中國趁西方國家抗疫疲於奔命、美國太平洋艦隊4航母全被新冠肺炎攻陷之際，積極在南海地區擴張勢力。國務院宣布海南省三沙市在有主權爭議的西沙群島上設置「西沙區」、在南沙群島上設置「南沙區」，西沙區人民政府駐永興島，南沙區人民政府駐永暑礁​​。越南作出強烈抗議，但中國一於少理，只做不說，東南亞各國都無可奈何。

另一方面，美國、澳洲都開始控告中國隱瞞疫情，要求賠償，這些都是擺擺姿態，但重點是西方社會，尤其是原本希望向錢看而不談政治的歐洲，亦重新回到美國陣營。現在已不是中美會否脫鈎的問題，而是冷戰何時正式開始、中國與美國為首的民主國家衝突會到達什麼程度。周末期間美國就暗示會吊銷中國在美的4家營運商的執照。

中聯辦添「監督權」 無視西方反感

香港雖然微不足道，但卻是中國籌集美元的橋頭堡。外資仍相信香港仍有一國兩制，或至少香港仍是有規矩、講法治的地方。

但中聯辦突然多了「監督權」，反映中央已徹底放棄兩制，不再理會西方的看法，認為國家安全較留下一個與西方世界的緩衝區更為緊要。從這個角度看，中國對外立場非常鷹派，積極就即將出現的衝突作好準備。這個陰霾會對港股造成持續困擾。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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