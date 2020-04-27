與美籍華人合作 引入納米防護液

若再在上面噴上一層納米耐磨液SprayGard，屏幕的保護效果就會更理想。但SprayGard需要定期重新噴上。以一盒納米抗爆液和納米耐磨液套裝來說，零售價為160多元。

NanoFlowX近月再推出一款新產品——納米防水液V2。電子產品加上V2塗層之後，可以疏水防水、防塵、抗鹽霧，並可以正常散熱，也不會影響電磁波信號。因此，它適用於所有電子電腦電訊產品，甚至線路板。

可達IP68防水防塵標準

只要將線路板浸在V2溶液內10秒，然後再用風筒高溫吹3至5分鐘（或放進工業用焗爐內），令它乾透。這片線路板就可以達到IP68生活防水防塵標準（以一般電子產品來說，已是最高級別）。理論上可以持續浸入1米或更深的水內。現時已經有美國品牌電子產品使用V2。梁永恩表示，希望獲得數據中心採用，數據中心內的電腦用了V2，就可以用流動的液體（如水管）協助散熱，這樣可節省空調系統的電費，也有助減少碳排放。