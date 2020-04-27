經濟

天貓淘寶：今在港試行「全球包郵計劃」

【明報專訊】阿里巴巴（9988）本月初宣布推出「春雷計劃」，協助平台上的中小企在疫情後盡快恢復。天貓淘寶海外事業部港澳負責人陳子堅表示，集團今日（27日）開始將在天貓淘寶香港站試行「全球包郵計劃」，豁免境外消費者跨境運費，助網店吸引顧客消費。

豁免境外消費者跨境運費 助網店吸客

消費者只要在淘寶手機程式中，購買有「滿額包郵」標示的商品滿199元人民幣，並選擇官方集運，將可享免跨境運費。陳子堅表示措施可降低以往消費者所承擔的物流費用門檻，短時間內可協助中小企商家將商品賣到不同地區。天貓淘寶亦會推出「全球分銷計劃」，透過阿里本身自有的批發及工廠資源，為平台的商家提供更多商品供應。

購物滿199人幣並選官方集運 可享優惠

陳子堅認為新冠肺炎疫情帶動線上消費，預期「未來線上購物不再是衝動消費，反而更多與生活用品相關」。他指天貓淘寶今年3月份日均客流量已超越去年12月高峰，期間糧油米麵類商品銷售額按年增約127%，家居清潔及個人護理商品則按年增107%。另陳子堅指不少國際品牌如Prada（1913）及IKEA等都在3月初進駐天貓開設官方旗艦店。他認為即使疫情緩和後仍然會有更多的品牌轉以線上銷售為重要策略，因天貓平台容許品牌商戶更好地與消費者互動。

相關字詞﹕武漢肺炎 新冠肺炎 全球包郵計劃 天貓 淘寶 阿里巴巴

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