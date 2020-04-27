羅兵咸：料內銀今年不良貸款率升至3%

羅兵咸永道中國內地金融業合伙人楊尚圓指出，短期內地個人零售信貸增長會較快，企業不良貸款率在短期內亦因疫情影響行業而推升，預計在半年至一年內，不良貸款率會升至2%至3%，不過影響可控。

內地公司和個人資金鏈暫沒斷裂問題

楊尚圓表示，疫情對銀行業有影響，但短期內不是太大，目前中國企業已開始復工復產，政府推出不同政策為企業提供資金流動性，企業首季發債額破紀錄，反映可從銀行以外途徑取得資金。個人客戶方面，失業率沒有大幅上升，首季客戶存款亦有所上升，因此可見公司和個人的資金鏈暫時沒有斷裂問題。

楊尚圓認為，銀行的資產質量變化始終視乎風險控制能力，過去數年大型內銀利潤增長和不良貸款率保持穩定，城商行則因地區性客戶經營波動性較大，抗風險能力較大型銀行低，惟她預料城商行不良貸款率會有所上升，但不算嚴重。

羅兵咸永道香港金融業合伙人譚文傑表示，各間城商行因地區性、貸款組合、客戶群和風險控制能力，差異會較大型銀行和股份制銀行為大，

去年東北和環渤海不良貸款率較高

該行報告顯示，去年東北和環渤海地區不良貸款率比較高，分別為3.37%和1.78%，行業則以住宿和餐飲、批發和零售，和製造業較高，分別有6.175、5.63%和4.97%。