英恒：駕駛輔助系統成公司增長動力

【明報專訊】去年政策調整加上今年初新冠肺炎衝擊，內地汽車銷售受創，車企競爭更形激烈。現時為內地車企包括多個一線品牌提供服務的內地汽車電子解決方案供應商英恒科技（1760）表示，智能化與電動化是公司研發技術的主要方向，明年將投產的智能產品高級駕駛輔助系統（ADAS），將成為5至10年內公司主要增長動力。
明年開始投產
英恒科技聯席行政總裁陳長藝表示，ADAS設有車載安全和車載信息服務控制器、自動緊急制動（AEB）系統等，他指明年ADAS開始投產，初期獲採用比例可能會較低，約為5%至10%，即是以每10萬輛新生產汽車計，有組裝ADAS數量為5000輛至1萬輛，但隨著市場需求增加，再多一至兩年裝車率可望達到30%，而且還有進一步增加的空間，再加上系統日後亦會更新換代，因此估計至少有5至10年發展潛力。
去年新能源車業務收入增4成
英恒去年新能源車業務收入增長達4成，佔總收入比例43%，陳長藝指出，新能源汽車是中國汽車業發展趨勢，對相關技術需求有增無減，相信今年收入比例會超過50%；而電動化及智能化，也會是公司未來主要發展方向。
首席財務官黃晞華則指出，公司研發技術水平於業內處於領先地位，和客戶保持長久良好關係，而汽車設備製造商並不輕易更換可靠的服務供應商，而且提供的服務可透過遠程進行及完成，加上項目開發周期多數兩至三年，所以疫情對公司業務影響微，甚至因為公司的營運模式不受疫情影響而吸引到新客戶主動「叩門」洽商合作。