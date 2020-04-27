英恒：駕駛輔助系統成公司增長動力

明年開始投產

英恒科技聯席行政總裁陳長藝表示，ADAS設有車載安全和車載信息服務控制器、自動緊急制動（AEB）系統等，他指明年ADAS開始投產，初期獲採用比例可能會較低，約為5%至10%，即是以每10萬輛新生產汽車計，有組裝ADAS數量為5000輛至1萬輛，但隨著市場需求增加，再多一至兩年裝車率可望達到30%，而且還有進一步增加的空間，再加上系統日後亦會更新換代，因此估計至少有5至10年發展潛力。

去年新能源車業務收入增4成

英恒去年新能源車業務收入增長達4成，佔總收入比例43%，陳長藝指出，新能源汽車是中國汽車業發展趨勢，對相關技術需求有增無減，相信今年收入比例會超過50%；而電動化及智能化，也會是公司未來主要發展方向。

首席財務官黃晞華則指出，公司研發技術水平於業內處於領先地位，和客戶保持長久良好關係，而汽車設備製造商並不輕易更換可靠的服務供應商，而且提供的服務可透過遠程進行及完成，加上項目開發周期多數兩至三年，所以疫情對公司業務影響微，甚至因為公司的營運模式不受疫情影響而吸引到新客戶主動「叩門」洽商合作。