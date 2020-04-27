金管局與業界研究發展數碼貨幣

金管局今年1月下旬公布有關研究成果，其中包括數碼代幣兌換、實時銀行同業資金轉撥、外匯交易、流動性管理等。當局稱，雙方已聯同來自兩地共10家參與銀行，成功開發以分佈式分類帳技術（DLT）為基礎的概念驗證原型，使兩地參與銀行能以點對點方式，進行實時資金轉撥和外匯交易，有助減少多層結算程序，並同意展開進一步研究工作，包括探討業務案例和與其他平台的連接，當中會涉及銀行與其他相關機構參與跨境資金轉撥的試驗。

港有大量現金使用量 還看社會接受程度

羅兵咸永道全球加密科技及亞洲金融科技主管合夥人獅恒利（Henri Arslanian）表示，央行數碼貨幣一般分為兩類應用，分別是零售層面及批發層面，而本港一直較為專注於批發應用，他認為，本港目前面對的並非技術問題，香港已經擁有一個非常活躍的區塊鏈生態系統，因此更多的是心態問題，因為本港仍然有大量的現金使用量，未來仍需視乎企業與社會的接受程度及應用狀况。