經濟

人行研推數碼貨幣 方便追蹤資金流向 蘇州雄安成都深圳成試點 分析：爭成領域先行者

【明報專訊】內地近日傳出，人民銀行初步擬定將把蘇州、雄安、成都及深圳，作為首批「央行數碼貨幣（DCEP）」試點城市，正進行的內部測試包括數碼貨幣的兌換、餘額查詢、掃碼付款及匯款等功能。央行發行的數碼貨幣與加密貨幣、電子錢包存在相當大差異，它其實是將人民幣電子化，同時轉賬交易等亦不需要連接網絡（見表）。有分析認為，央行數碼貨幣有利於內地政府追蹤資金去向，打擊反洗錢及非法金融活動，同時亦有助人民幣流通，搶先進軍數碼貨幣領域。

明報記者 溫藹紅

據內媒報道，人行正對央行數字貨幣錢包進行內部測試，首先用於交通補貼或零售店舖等小額交易，該錢包功能類似於銀行電子賬戶，如掃碼付款、匯款等。那麼它與一般電子錢包如支付寶、微信支付等、比特幣加密貨幣有何分別？畢馬威中國區塊鏈負責人兼合夥人司徒傑（Adam Stuckert）表示，人行數碼貨幣是一種電子形式發行的法定貨幣，其支付功能具備政府認可及法律基礎，即可以替代流通紙鈔及硬幣（M0）。他又表示，用戶在「離線狀態」下，仍可使用數碼人民幣來付款交易，而電子版貨幣將由人民銀行進行集中監控，因此受到同等程度的管治、審查和監察。

電子版貨幣將由人行集中監控

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，數碼貨幣的安全風險不在於央行，反而在於使用者的網絡系統上，就如被黑客入侵而遭第三方進行交易操作。他又指：「現時國際貨幣基金組織（IMF）亦沒有設定任何國際規範，推行數碼貨幣的仍有很多灰色地帶，因此中國或其他國家均希望趁尚未興起前，先搶奪領導地位，正如各國爭先發展5G科技一樣。」

人行早於2014年成立數字貨幣研究小組，是最早研究數碼貨幣的央行之一。羅兵咸永道全球加密科技及亞洲金融科技主管合夥人獅恒利（Henri Arslanian）表示，數碼貨幣能為政府帶來好處，其一它可以追蹤使用者的資金流向，減少偷稅漏稅及洗錢問題，加強監管非法金融活動；其二數碼貨幣則可降低貨幣轉賬交易成本，目前全球跨境轉帳平均成本高達7%，而每年都有2.5億以上移民匯款回國，總金額約為5000億美元；其三，隨着「一帶一路」政策，電子版貨幣將推動人民幣流通與國際化。

安全風險不在央行 而在網絡系統

隨着全球支付科技的發展及貨幣政策趨勢，許多國家央行都已考慮採用數碼貨幣（見表），例如英國、法國、巴哈馬群島等，而部分新興或發展中國家的現金使用量，已經大幅下降。他以瑞典為例，現金佔該國家生產總值（GDP）不足1%，許多企業認為將在5年內停用現金，加上近月爆發疫情，亦將促使數碼貨幣加速發展。對於消費者而言，他認為支付及交易將更便捷，估計中國未來在數碼貨幣領域上或將成領導者之一。

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