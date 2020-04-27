港樓不值博 寧投資內地農村 地價樓價偏低 國策推動未來發展

在新冠疫情衝擊下，本港經濟今年上半年陷入衰退已屬定局，故此寫字樓和商舖的買賣價格及租金已明顯調整，住宅租金亦出現一定跌幅，惟主要反映上月底至本月初二手樓價走勢的中原城市領先指數上周五報175.68點，按周上升0.47%，為過去8周以來高位，而今年以來該指數跌幅只有0.73%。

2008年金融海嘯後環球央行先後推出量寬（QE）救市，過去10多年不少熱錢流入本港購買物業保值，而且內地人口亦大幅湧入本港帶來實際需求，同時港府卻未能大幅增加住宅土地供應，推升本港樓價逾倍，拋離本土居民購買力的水平，令近年社會怨氣大增，惟運輸及房屋局去年12月18日公布《長遠房屋策略》周年進度報告，不單未有大幅增加供應，反而把未來10年新增住宅供應總量目標由45萬下調至43萬個單位，樓市供不應求的情况加劇，相信是今年以來樓價在疫市中顯現抗跌力的重要原因。

本港問題多 不利樓價前景

羅傑斯在今年初以顧問身分出席匯景控股（9968）上市儀式活動時已表示，過去多月本港持續社會動盪，或令部分選擇前來亞洲地區的投資者，不再視香港為首選地區，而是考慮那些局勢比較穩定的地方，他在上周五訪問中再次表明，目前港樓對他來說投資價值欠奉，他解釋：「香港樓價極度昂貴，比全球其他地方都貴，近來在香港發生的事亦不利樓市長遠前景，所以我寧願在中國其他地方尋找投資機會。」

事實上，國際公共政策顧問機構Demographia今年初公布的最新「國際樓價負擔能力報告」顯示，雖然去年本港住宅樓價對家庭入息中位數比率由上年度的歷史高位20.9倍，輕微回落至20.8倍，但是繼續處於「嚴重負擔不起」的水平，並且連續10年成為最難負擔城市榜首，更遠遠拋離第二位加拿大的溫哥華及第三位的澳洲悉尼（見表）。

跟國策投資內地農村勝算高

那麼在內地有何房地產投資機會呢？羅傑斯貫徹他中長期看好農產品價格的觀點，指希望投資內地農村的農地或住宅，「我會嘗試投資於內地農村，因為地價很低，而且中國政府正在千方百計改善農村的貧窮情况，希望幫助農民，希望幫助住在農村的居民。中國政府在（1978年改革開放政策實施以來）過去40多年一直做得很好，希望發展農村，我也會跟着這個政策方向去投資」。

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