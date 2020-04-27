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商品大王羅傑斯：油價築底回升 股市熊市反彈

【明報專訊】美股三大指數上周均轉跌，拖累恒指亦下挫548點或2.25%，而市場焦點是周一紐約5月期油價格一度低見負40美元，今期封面故事專訪「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）分析最新形勢。他認為，油價現正處於築底階段，隨着新增供應減少，當日後疫情受控、經濟復蘇、需求回穩，油價將會回升；另外，他預測環球央行大舉印鈔將拉升通脹，故近日已買入黃金、白銀及農產品。他又指，雖然環球股市熊市料未完，惟在美國11月總統大選前仍有投資機會，故他近日已買入個別估值吸引的航運股及酒股；不過，他認為本港正面對眾多問題，而樓價卻屬全球最高，港樓不值得投資。

明報記者 葉創成

紐約5月期油上周一在結算日前急挫，一度跌至每桶負40美元，收報負37.63美元 （圖1），本港及全球不少以交易所買賣基金（ETF）投資於石油的散戶均蒙受重大損失，成為上周市場熱話。不過，目前住在新加坡的羅傑斯上周五接受記者越洋電話訪問時表示，油價已處於築底回升的階段，長期前景不悲觀，「油價現正在形成底部，一個複雜的底部（complicated botttom），當你日後回看，儘管油價在2018至2022年期間上上落落，（長期）底部卻在這段時間內出現的，原因是早前市場爭相開採石油的泡沫爆破後，願意再開採石油的企業已不多，這意味着將來供應會減少，當日後需求回穩，油價便會回升」。

隨着新冠肺炎疫情上季起在全球爆發，多個國家因此採取封城、停工、停課及居家防疫等措施，石油需求因此大跌，亦是拖累油價近月急挫的重要原因，向前望的話，羅傑斯認為，在今年底前此情况將會慢慢改善，「這當然要視乎我們何時才能解封，但我覺得愈來愈多國家會嘗試這樣做，只要人們恢復正常生活，很多公司便會重新運作，石油需求便會回升」。

投資石油產品須有充分了解

既然羅傑斯看好油價中長期將回升，目前投資者應該買石油股、石油期貨或石油ETF以把握有關投資機會呢？他笑說，由於自己懶惰或其他原因，近日未有進行石油相關投資，而假如投資者有意參與的話，一定要清楚知道自己在投資甚麼，才可落場。

「假如你買中一隻最好的石油股，隨着日後油價回升，回報可以十分可觀，但你要記住，很多石油股未必捱得過是次低潮、即將倒閉，所以如果你懂得挑選石油股，你便買石油股，否則應該轉買石油期貨，這樣做也有很好的槓桿效應，前題是你有相關操作的專業知識，懂得自己在做甚麼」。

雖然羅傑斯近日未有投資石油，惟他憂慮，近月環球央行大舉印鈔、刺激經濟，將令通脹再次升溫，故他近日已買入可對冲通脹的黃金及白銀，「我已經有多年沒有買入黃金，直至去年夏天始重新買入，同時也買入白銀，這周我買入更多黃金及白銀。我相信在是次危機結束前，金價遲早也會再創新高 （突破2011年9月每盎司1921美元歷史高位，圖2），因為人們已對中央銀行失去信心，他們需要買金為財富保值。」

料環球通脹升溫 買齊金銀農產品

另外，即使隨着科技發展提升農產品生產效率，根據羅傑斯國際商品（農業）指數（Rogers International Commodity Index-Agriculture），農產品價格在2008年見頂以來已反覆回落三分之二，但羅傑斯仍然維持他過去幾年的看法，指應該趁低吸納農產品，「農產品現正處於熊市，但我覺得隨着價格大幅下跌，已變得非常便宜，值得投資」；他又教路，在美國證券交易所掛牌的RJA（圖3），便是掛鈎於羅傑斯國際商品（農業）指數的投資工具。

美總統大選前 股市料熊市反彈

既然羅傑斯預測今年底前新冠肺炎疫情受控、經濟復蘇，加上環球央行正大舉印鈔，股市是否同樣有投資機會呢？他表示，他近日亦買入一些股票，但由於估計熊市未完，是次只屬小注出擊，「過去一個月環球股市大幅回升，原因是環球大規模擴張的信貸又再次流入股市，個別央行甚至直接買入股票，不少投資者因此亦跟風去買股票；美國在今年11月將會舉行總統選舉，也許在明年，我們便不會再玩這套遊戲，屆時熊市又再重現」。

羅傑斯重申，美國債務過高導致2008年金融海嘯，惟現時此問題比2008年更嚴重，而過去12年中國債務也增加不少，環球債市現已明顯出現泡沫，他相信這些問題遲早也會爆發，故環球股市料仍然處於熊市。

近日小注買入航運酒業股

那麼羅傑斯近日買入甚麼股票呢？像過往的訪問一樣，他不會直接透露該公司的名稱，只會列舉一些蛛絲馬跡給讀者參考。他指出，雖然全球航空、航運、酒店、餐飲及旅遊行業近月備受疫情重擊，「以我所居住的新加坡為例，很多措施都停止運作，不少國家相信也是這樣」，惟有關股票價格現已大幅下跌，估值吸引，若疫情出現轉機的話，他反而認為可以留意，故此他已買入某隻航運股，「假如你可以給我顯示哪隻航運股有投資價值，我同樣也會買入，我正在中國尋找有關機會，全球航運及航空股都有尋寶機會」；另外，他亦買入一隻中國酒業股，「這家公司有非常特別的問題，股價因此亦已大幅下跌，我希望這問題能夠解決，所以正在買入該股，我買某一股票通常不會只買一日，有時可能買足一年」。

[封面故事]

相關字詞﹕航運股 美國總統大選 熊市反彈 油價 「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)

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