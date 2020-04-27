經濟

華置疑棄租恒大中心 去年租金6400萬

【明報專訊】中國恒大（3333）於2018年底抵押旗下灣仔恒大中心（前稱美國萬通大廈）籌組120億元貸款，當時融資推介文件揭露「加租魔法」，除向集團本身大幅加租外，更曾獲前業主兼最大租客華置（0127）應承加租六成續租。不過，華置在續約短短一年多後，本月突然將總部遷往大股東劉鑾雄（大劉）夫婦旗下銅鑼灣皇室大廈安達人壽大樓（下稱皇室大廈）。

佔兩成樓面 租金年加64%

本報翻查華置去年業績報告，發現除上市公司本身外，集團旗下個別子公司、以及由大劉太太陳凱韻（甘比）持有的The One及其他私人公司，早在2019年2月已陸續遷往皇室大廈，簽署為期3年租約。本報早前曾到恒大中心，大廈「水牌」上仍有華置公司名，未知是否仍在租用，抑或已經棄租卻未刪去名字。

不過，有物業代理回覆本報查詢時表示，恒大中心目前多層均有單位放租，其中包括華置原來有租用的6樓，其他放租辦公室樓層包括地下、2樓、11樓、19樓及22樓等，叫租介乎53至66元，較恒大2018年融資文件設定最低目標呎租80元，低水至少17.5%至33.75%。

據恒大中心融資文件顯示，恒大當時估算恒大中心估值約200億至225億元，背後依賴的是對物業租金連年急升的預測，其中包括恒大自身及華置願被大幅加租。根據文件，華置在2018及2019年佔用恒大中心約18%的建築面積，2018年度繳交約3915.3萬元租金，佔整幢物業約兩成，並預測華置2019年應繳租金增至6402.7萬元，一年間新租約加幅高達64%（見表）。而藉由自身及華置加租，帶動恒大中心呎租由2018年低於每呎50元，升至達80至120元。

業界料可靠「朋友圈」填補

有熟悉本港商廈租務的市場人士表示，去年社會運動及今年疫情影響下，相信恒大中心難以做到兩年前預想的80至120元目標呎租，目前鄰近的金鐘寫字樓呎租已回落至50元樓下，市場絕對大把選擇。不過，亦有市場人士指，相信華置在2015年出售美國萬通大廈（即恒大中心）時，曾涉及承諾承租一段日子，以往部分租客亦相信是與恒大有合作關係，故租務成交並無流出市場，即使大樓有空置亦可靠其「朋友圈」相關公司填補。而華置大股東擁有多項私人商廈，搬回其私人物業亦是正常考慮。

相關字詞﹕許家印 馬雲 阿里巴巴 劉鳴煒 甘比 華置 美國萬通 中國恒大 恒大中心 劉鑾雄

上 / 下一篇新聞

Webb：港府支持 企業WVR勢成行 諮詢本周截止 道富稱相關風險已逐漸浮現
Webb：港府支持 企業WVR勢成行 諮詢本周截止 道富稱相關風險已逐漸浮現
四大內地科網股料可受惠
四大內地科網股料可受惠
鵬格斯：個人WVR風險更大
鵬格斯：個人WVR風險更大
大家樂盈警 去年純利瀉90%
大家樂盈警 去年純利瀉90%
商品大王羅傑斯：油價築底回升 股市熊市反彈
商品大王羅傑斯：油價築底回升 股市熊市反彈
如一生僅可投資20次 每次先充分了解
如一生僅可投資20次 每次先充分了解
港樓不值博 寧投資內地農村 地價樓價偏低 國策推動未來發展
港樓不值博 寧投資內地農村 地價樓價偏低 國策推動未來發展
人行研推數碼貨幣 方便追蹤資金流向 蘇州雄安成都深圳成試點 分析：爭成領域先行者
人行研推數碼貨幣 方便追蹤資金流向 蘇州雄安成都深圳成試點 分析：爭成領域先行者
金管局與業界研究發展數碼貨幣
金管局與業界研究發展數碼貨幣
英恒：駕駛輔助系統成公司增長動力
英恒：駕駛輔助系統成公司增長動力
羅兵咸：料內銀今年不良貸款率升至3%
羅兵咸：料內銀今年不良貸款率升至3%
財新：中行「原油寶」客戶 料蝕逾90億人幣
財新：中行「原油寶」客戶 料蝕逾90億人幣
天貓淘寶：今在港試行「全球包郵計劃」
天貓淘寶：今在港試行「全球包郵計劃」
安盛：投資波動有助客戶投儲蓄保
安盛：投資波動有助客戶投儲蓄保
環保音箱 擴音不耗電 港商累積賣出30多萬個
環保音箱 擴音不耗電 港商累積賣出30多萬個
與美籍華人合作 引入納米防護液
與美籍華人合作 引入納米防護液
張兆聰：中美各走鷹派 港股添陰霾
張兆聰：中美各走鷹派 港股添陰霾
霍家成：量入為出 可大省開支
霍家成：量入為出 可大省開支
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：AI獲國際認可 平醫購26264
金子：AI獲國際認可 平醫購26264
張兆聰：樓市或小陽春 新地博反彈
張兆聰：樓市或小陽春 新地博反彈
蔡金強：歷史洪流 擋也擋不住
蔡金強：歷史洪流 擋也擋不住
陳大為：要錢定要貨？現在還是將來？（下）
陳大為：要錢定要貨？現在還是將來？（下）
謝偉銓：劏房租管研究三問
謝偉銓：劏房租管研究三問
兩會料下月展開 利好消費基建 分析：中央重點保就業谷內需
兩會料下月展開 利好消費基建 分析：中央重點保就業谷內需
沈永年：網簽有助查證物業問題
沈永年：網簽有助查證物業問題
陸振輝：好好享受第四個二十年
陸振輝：好好享受第四個二十年
陸振球：航空公司應趁低油價做對冲
陸振球：航空公司應趁低油價做對冲
陸振球：投資農產品 古人智慧值得參考
陸振球：投資農產品 古人智慧值得參考
林少陽：期油投資者慘被「屈機」
林少陽：期油投資者慘被「屈機」
技術取勝：中電仍守上升軌
技術取勝：中電仍守上升軌
李聲揚：不等經濟最差才入巿
李聲揚：不等經濟最差才入巿
潘迪藍：美加碼刺激 經濟衰退料僅數月
潘迪藍：美加碼刺激 經濟衰退料僅數月
蘇沛豐：維持高增長預期 中燃可趁低吸
蘇沛豐：維持高增長預期 中燃可趁低吸
李順威：遠期大高水 期油ETF變相月月蝕
李順威：遠期大高水 期油ETF變相月月蝕
劉思明：港股待變 兩手準備
劉思明：港股待變 兩手準備
何啟聰：百元關整固 美團購24091
何啟聰：百元關整固 美團購24091
瑞銀亞洲：季績前做淡 匯控沽25895
瑞銀亞洲：季績前做淡 匯控沽25895
摩根大通亞洲：憧憬五五購物節 阿里Call 20724
摩根大通亞洲：憧憬五五購物節 阿里Call 20724
周顯：中小券商應另設監管制度
周顯：中小券商應另設監管制度
何國良：今年以來巿場行業差距突出
何國良：今年以來巿場行業差距突出
何濼生：中美倘開戰 勢必真攬炒
何濼生：中美倘開戰 勢必真攬炒
王弼：博油價急彈 應買油股Call
王弼：博油價急彈 應買油股Call
曾淵滄：騰訊長實各有吸引力
曾淵滄：騰訊長實各有吸引力
湯文亮：買口罩的煩惱
湯文亮：買口罩的煩惱
陳永傑：通脹低迷可期 息難加
陳永傑：通脹低迷可期 息難加
廖偉強：疫後樓市三部曲
廖偉強：疫後樓市三部曲
布少明：樓市進一步突破的契機
布少明：樓市進一步突破的契機
李志成：失業率續升 無減置業需求
李志成：失業率續升 無減置業需求
盧楚仁：油價爆煲後遺症漸浮現
盧楚仁：油價爆煲後遺症漸浮現
嘉華溫偉明：疫情下籲減辣刺激樓市 指BSD太辣 宜先調低吸境外買家
嘉華溫偉明：疫情下籲減辣刺激樓市 指BSD太辣 宜先調低吸境外買家
倘撤「限聚令」 下月一手料重上1500宗
倘撤「限聚令」 下月一手料重上1500宗
一手沽150伙 一個月最旺周末
一手沽150伙 一個月最旺周末
十大屋苑周末22成交 兩月高
十大屋苑周末22成交 兩月高
翰林峰1房月租1.82萬 低市價7%
翰林峰1房月租1.82萬 低市價7%
海日灣兼融分層與洋房
海日灣兼融分層與洋房
愉景新城盤源減 呎價守1.4萬
愉景新城盤源減 呎價守1.4萬
疫情存隱憂 債券基金有利可圖
疫情存隱憂 債券基金有利可圖