鵬格斯：個人WVR風險更大

新經濟巨企掌初創生死

鵬格斯資產管理基金經理劉曉儀對本報表示，從長遠來看，無論是否有不同投票權，新經濟行業巨企對於初創小公司都已經有了不合比例的影響，不過現時主要是通過影響其營運，而非通過投票權，巨企實際上已經控制住整個生態圈內的企業。劉曉儀表示，企業持股的不同投票權機制可引入更多新經濟公司在港上市，但亦需要注意這些新來公司有更高的管治風險。不過她認為，相較企業WVR的主體為受規管的公司，個人持股WVR的風險更加大，但現時亦已經獲通過。

投資者關係協會信制度可行

業界亦有團體對擁有不同投票權後，行業生態發展的前景持樂觀態度。香港投資者關係協會主席陳綺華認為，制度改革並非僅限於短線，放眼十年後或會有更多公司在市值上或地位上達到標準，進而可成為企業WVR股東。

陳綺華表示，現時市場對WVR架構的看法愈發開放，對本次諮詢也持支持態度。她認為，公司只要對股東作足夠披露，投資者根據足夠諮詢自行衡量風險，加以建議中的保護條款，相信制度是可行。