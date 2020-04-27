四大內地科網股料可受惠

根據港交所建議的企業WVR版本，除將擬分拆以旗下企業以WVR上市的母公司市值訂在2000億元的高門檻外，母公司與子公司之間更需要具有「生態圈」關係。其中單計市值，據港交所諮詢文件，在包括香港在內多個合資格交易所上市逾7900家上市公司中，就只有297間符合條件；加上生態圈要求的話，目前香港上市的四大內地科網股，阿里、騰訊，以及美團（3690）和小米（1810）「ATMX」似乎都符要求。

騰訊音樂曾傳向港交所施壓

翻查4家公司招股書，其披露投資非上市公司股權估值最大的是騰訊，金額逾1100億元（人民幣，下同），擁有螞蟻金服的阿里亦有逾800億元；其中只有較少做這類投資的美團金額規模最小，只有約50億元。

值得留意的是，相比阿里，其實騰訊更早在企業WVR上傳出曾向港交所施壓。騰訊旗下騰訊音樂曾一度傳出擬在港上市，惟受限於其企業WVR架構，最終改往美國上市；此外，去年初上市、騰訊有份投資的貓眼娛樂（1896），亦有外媒報道公司曾向交易所施壓，要求讓騰訊在招股時加碼投資，惟最終不果。