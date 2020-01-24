經濟

Webb：港府支持 企業WVR勢成行 諮詢本周截止 道富稱相關風險已逐漸浮現

【明報專訊】港交所（0388）「疫市」下推動法團身分不同投票權受益人（下簡稱企業WVR）諮詢，本周五（5月1日）將畫上句號。市場普遍預期，政策如無意外最快今年可以實施。獨立股評人David Webb接受本報查詢時表示，企業WVR進一步降低香港企業管治水平，並直言覺得條款猶如為阿里巴巴（9988）分拆螞蟻金服香港上市鋪路。他認為，今次諮詢有港府在背後支持，已是勢在必行。同時有大型基金亦表示反對，認為不同投票權的風險已開始逐步在市場浮現。

「中國人對他們的資本也沒有票了」

曾於2014年WVR首次諮詢時發起聯署反對的David Webb，表示今次不會「浪費時間」提交意見。他表示，多年前證監會曾反對不同投票權，但今次政府立場明顯支持企業WVR，令事情超越了證監的權限，估計最終亦會被放行。Webb感嘆，政府做決定考慮太過簡單，現在「中國人對他們的政府沒有票，現在對他們的資本也沒有票了」。

今次港交所提出的企業WVR諮詢，建議內容包括加設日落條款，將分拆以旗下企業以WVR上市的母公司市值訂在2000億元的高門檻上，以及將「特權股」投票權降低至1股最多5票，較目前WVR的1股10票為低（見另文）。不過，Webb表示，種種條款似乎是為一直盛傳上市、阿里巴巴旗下螞蟻金服而設，並不認為條款修改令違背「一股一票」原則變得合理。他指企業股東作為一間公司，和獨立股東的利益並不一致，而且上市公司大量的關聯交易，隨時並非是為股東的最佳利益，而且本港諸多大公司的子公司亦在港上市，也全部是採取「一股一票」。

道富：濫權風險恐增加

另一方面，有大型基金亦堅持反對意見，並提示指不同權的風險已在眼前。道富環球投資管理環球資產盡職管理聯席主管Benjamin Colton認為，近期見到與WVR相關的風險已浮現。Colton回覆本報查詢時稱，若少數股東的經濟利益與其投票權不一致，控股股東或管理層濫權的風險將會增加，利益及投票權錯配，更會進一步導致監管漏洞問題惡化。

Colton表示，若機構投資者手中有票，便可在所投資的公司履行盡職管理職責，但當有人持有不同投票權時，尤其是當控股股東有不同票權，外部監督的權力便會被削弱，投資者也難以提供公司所需的監督。

瑞幸咖啡採WVR架構 爆造假醜聞

事實上，近期爆出造假醜聞的瑞幸咖啡，正是採用WVR架構，翻查其美國上市招股書，瑞幸共發行12億B股，每股投票權等同於10票，董事長陸正耀持有4.85億B股，即48.5億票，相當於36%投票權，與公司行政總裁錢治亞穩握控制權。

明報記者 馬迪帆

相關字詞﹕瑞幸 道富環球 港交所 企業WVR

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