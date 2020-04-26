地方頻打擦邊球 大規模救樓市難再現

最新一個案例發生在江蘇省淮安市。淮安22日爆出取消限購，外地人在淮安購房不再需要提供個稅或社保證明，但僅過了一天，當地就「改口」了。限購取消沒能活過一日。

多地出台「救市」政策即收回

另一個「闖關失敗」的城市是此前的疫情重災區湖北省荊州市。當地18日印發一份「硬核」樓市新政規定，居民家庭購買首套房時首付比例不低於20%；購買二套房且首套房貸款未結清的居民家庭，首付比例不低於30%。此前，荊州市執行的房貸政策為，購買首套房的首付比例普遍不低於30%，二套房首付比例普遍不低於50%。僅僅4天之後，荊州市表示，因部分條款內容與省政府文件不符，決定停止執行此前的房地產新政。

除此之外，3月初以來，還陸續有駐馬店、廣州、寶雞、濟南、海寧、赤峰、柳州、青島等城市的房地產托市政策經歷「一日遊」或「幾日遊」。持續時間最短的海寧新政，在政策公布兩小時後，就從各個平台刪除。

30多年來，央地政府間博弈一直與內地的經濟發展相伴，且在房地產領域表現突出。博弈焦點在於，在分稅制度下，地方財政高度依賴土地出讓收入，一旦樓市下行，房價地價走低，則會使其收入銳減，直接影響地方經濟和官員政績考核。於是，中央嚴控樓市的調控措施會讓地方政府如坐針氈，即便是在北京等科技企業集聚的地方，土地財政收入依然是最為重要的財源之一。

首季經濟差 中央仍重申「房住不炒」

近期深圳房價異動的背後也能看到地方政府「救市」的強烈願望。近期深圳爆出千萬豪宅「秒光」、百萬元「喝茶費」重出江湖、學位房「跳漲」等消息，官方公布的3月份二手房價漲幅深圳也「領漲」內地大中城市。房價大漲的背後與深圳相對寬鬆的限購政策、豪宅稅取消、房抵經營貸違規流入樓市等直接相關。

但中央政府此番態度堅定，不願刺激樓市。在經濟「一季報」公布當天（17日）召開的中央政治局會議仍然強調「房住不炒」的定位。其中傳遞的信號很明確：即便面對「前所未有」的挑戰，中央仍然堅定不刺激房地產、「不走老路」的決心。

房地產恢復速度快於宏觀經濟

近期在房地產金融方面的監管力度升級也印證這一態度。深圳、上海都對違規資金流入樓市排查。

目前房地產市場恢復速度快於宏觀經濟，未來內地政府大概不會進一步推出刺激政策來支持購房，如取消限購或大幅減少二套房首付比例等。

但這不是說地方完全沒有放鬆樓市政策的空間。為對冲疫情影響，過去兩個月已有上百個城市出台各類房地產支持政策，其中不乏有契稅補貼、購房補貼等政策被放行。分析認為，為人才購房提供優惠可能成為後續地方刺激樓市的主要窗口。

可以想見，只要經濟轉型沒有徹底完成，地方找不到土地財政的替代品，救市衝動就難以完全消失。未來一段時間，這種「打擦邊球」試探調控底線的案例還會持續出現。

[馮其十 神州新形勢]