紅山半島複式戶減500萬易手

中原地產高級區域營業董事李卓雄表示，紅山半島單位為1座頂層複式，實用2450方呎，4房連4套房間隔，連約237方呎平台及976方呎天台，原業主連2個車位一併放售，過去叫價8000萬元，今年1月本港爆發疫情後，加上計劃移民，遂決接受議價，而近日終以7500萬元易手，累減500萬元或6.3%，較市價低10%，折合實呎3.06萬元。原業主於2016年10月以7383.8萬元連雙車位購入，持貨逾3年，帳面獲利僅116.2萬元，若計算佣金等交易雜費，實際蝕逾270萬元或4%。

杏花邨複式戶1470萬成交

柴灣杏花邨亦錄複式戶成交，美聯物業助理聯席董事李聖智表示，售出單位為10座頂層複式戶，實用904方呎，附設150呎平台，3房戶望內園及山景，原業主於本月起以1500萬元放售，屬市價水平，隨即獲用家垂青，買賣雙方議價後減價30萬元或2%，以1,470萬元成交，折合實呎16,261元。原業主2002年5月以約388萬元購入物業，轉售帳面獲利1082萬元，物業期內升值約2.8倍。

另市場消息指出，鴨脷洲南灣8座高層A室，屬實用1054方呎1房連套房戶，以約2380萬元易手，實呎22580元。資料顯示，原業主於2010年7月以1964.4萬元購入，持貨近10年，帳面獲利約415.6萬元，物業升值約21%。

又一居3房7年賺438萬

九龍塘指標屋苑又一居亦錄成交，美聯物業高級營業經理陳靜雯表示，成交單位屬31座高層B室，實用771方呎，套3房間隔，向東望樓景，原業主連同一個車位以1650萬元放售，議價後以1638萬元成交，減價12萬元或0.7%，折合實呎21,245元。原業主2013年2月以1200萬元連車位購入，轉手帳面獲利438萬元或37%。