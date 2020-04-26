蜜蜂傳粉受阻 威脅糧食生產

三分一食物依賴蜜蜂授粉

國際養蜂人聯合會（Apimondia）負責人加西亞（Norberto Garcia）向《金融時報》稱，約三分之一的食物需要依賴蜜蜂授粉，蜜蜂活動範圍受限，將影響農作物的產量。根據美國農業部的數據，美國每年約有價值150億美元的農作物，包括草莓、甜瓜、西蘭花及杏仁等，依賴蜜蜂授粉。擁有7.5萬個蜂箱的美國蜂蜜生產商協會（AHPA）會長阿迪（Kelvin Adee）表示，目前的簽證和入境限制，意味業界難以找到工人，他們當中大部分來自拉美。即使他趕在加州杏仁授粉季節前僱用到人手，但每次將蜜蜂轉移至美國其他地區，工人都要接受隔離，導致授粉時間延誤。阿迪稱，很多養蜂業者也面臨運輸問題，沒有足夠貨車司機在美國各地運送蜂箱。

美國和加拿大都需要從澳洲、新西蘭、墨西哥和智利進口蜂后和其他蜜蜂。然而，許多航班取消及機場關閉，業界難以購入蜜蜂。在英國，農民原本從南歐進口蜜蜂，但進口手續及物流安排變得困難。在印度，宵禁令也導致養蜂人無法在晚間運送蜜蜂，而日間的高溫車程往往把蜜蜂熱死。

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