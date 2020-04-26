防疫封城 全球物流鏈遇瓶頸 農場銷毁食物 窮人要捱餓

資料來源：《金融時報》、UPI.com、《華爾街日報》

面對當前亂象，聯合國糧農組織（FAO）警告，各國邊境關閉、全球貿易受阻造成了物流瓶頸，在檢疫措施下，農民和食品加工者無法維持生產。化肥和獸藥等農業用品短缺，將進一步影響糧食生產，所有這些因素都可能在4至5月危及食物供應鏈運作。上周的20國集團（G20）農業部長會議聯合聲明，也呼籲要減少食物供應鏈受干擾所造成的食物浪費。不過部分農業界人士表示，銷毀牲口和農產品是別無他法。

屠宰場關閉 豬隻被迫安樂死

隨着疫情爆發，很多屠宰場需要關閉。美國養豬業界表示，豬場已非常擠迫，所有空間用盡，無法保留活豬，部分生產者已開始對牲口安樂死。在威斯康星州養殖豬隻的美國豬肉生產商委員會（NPPC）主席羅斯（Howard Roth）表示，知道有些行家已在殺豬，為母豬墮胎，「我真的不想殺自己的豬，但很快不得不這樣做」。

美國多家大型肉食加工廠在疫情下關閉，令豬隻無法賣出。美國主要肉食供應商泰森食品（Tyson Foods）上周關閉艾奧瓦州的豬肉加工廠，而這正是泰森在美國最大的豬肉加工廠房。巴西最大食品集團JBS近日也關閉了其在明尼蘇達州的第三家加工廠。萬洲國際（0288）旗下的史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods），也分別關閉了位於南達科他州、密蘇里州及威斯康星州的加工廠。

加工廠停工，令日常屠宰的豬隻減少。羅斯稱，美國豬肉產業通常每周屠宰250萬隻豬，現在每周只能宰200萬隻，意味每周多出50萬隻豬。美國豬肉價格近期暴跌。芝加哥商品交易所的數據顯示，瘦肉豬期貨上周的交易價格約為每磅44美仙，較年初約84美仙的交易價格大幅下滑。

部分養豬戶開始倒閉。艾奧瓦州農業諮詢機構Kerns ＆Associates稱，豬肉生產面臨歷來最大危機，要預測多少美國農場將要倒閉為時尚早，但這數目將會很大。

美國養牛業者牛肉協會（NCBA）負責人伍德爾（Colin Woodall）稱，加工廠停工令畜牧業界震驚，因為沒有其他地方會買農場動物。他表示，牛還可以繼續放牧，所受的影響較小，業界仍可在短時間內維持營運，但若加工廠在一個月或更長時間停工，那就是另一回事了。

荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師麥克拉肯（Christine McCracken）表示，牲口不斷增加，加上調整供應鏈的困難，將帶來財務問題，最終將導致業界人士破產及牲口數量調整。雖然農戶牲口太多，加工廠停工卻令超市肉類庫存大減。業內人士稱，冰庫的豬肉可能只夠超市維持數周，預料在5月上半月，全美將出現嚴重的豬肉短缺。

威斯康星奶農 每日傾倒大量牛奶

其他農產品生產商也面臨供應鏈問題。在威斯康星州經營農場的卡蒂和吉姆·迪甘吉（Katie and Jim DiGangi）夫婦稱，過去數周，每天不得不傾倒2萬加侖（7.57萬公升）牛奶。這份量相當於每月注滿1個標準泳池。在加州，菜農維西（Jack Vessey）也用拖拉機犁過未收割的田地，銷毁350英畝（約1.4平方公里）農作物。由於餐館、酒店、學校等關閉，向它們供應食物的農場失去顧客。要這些農戶轉為向超市、雜貨店等零售商供貨存在很大的轉型困難，因為批發和零售的包裝方式有很大差異。例如運送給商用廚房的雞蛋，只需要一盤盤疊起，而供貨給超市則需要小盒包裝。供應給餐館的煙肉通常毋須切片，供應給超市卻要全部切薄片。業界難以判斷重新設計供應鏈將需時多久。

賓夕法尼亞州有食物銀行停供貨

另一方面，依賴食物救濟的人士可供分配的食物種類面臨減少。賓夕法尼亞州州長沃爾夫（Tom Wolf）稱，當地食物銀行的部分供貨暫停，部分由於美國農產品巨頭嘉吉（Cargill）在當地的配送中心關閉。美國政府已撥出160億美元直接支付農民，並承諾為食物銀行購買30億美元的新鮮農產品。

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